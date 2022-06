Challenger Oeiras 3: Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Oeiras 3 – Tabellone Principale – terra

(1) Carballes Baena, Roberto vs Coppejans, Kimmer

Diez, Steven vs Fanselow, Sebastian

Hassan, Benjamin vs Michalski, Daniel

(WC) Araujo, Pedro vs (8) Lokoli, Laurent

(3) Jarry, Nicolas vs Esteve Lobato, Eduard

Oliveira, Goncalo vs Qualifier

Roca Batalla, Oriol vs Qualifier

(Alt) Jacquet, Kyrian vs (5) Karlovskiy, Evgeny

(6) Uchida, Kaichi vs Wessels, Louis

(WC) Cacao, Tiago vs Kamke, Tobias

Gimeno Valero, Carlos vs (WC) Domingues, Joao

Geerts, Michael vs (4) Dutra da Silva, Daniel

(7) Nikles, Johan vs Kirkin, Ergi

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Qualifier vs (2) Bagnis, Facundo

(1) Rybakov, Alexvs (WC) Rocha, Henrique(WC) Coelho, Fabiovs (8) Tabur, Clement

(2) Boscardin Dias, Pedro vs Pereira, Jose

(Alt) Madarasz, Gergely vs (12) Ejupovic, Elmar

(3) Moro Canas, Alejandro vs Benchetrit, Elliot

(Alt) Bellucci, Thomaz vs (9) Lamasine, Tristan

(4) Gerch, Lucas vs (WC) Faria, Jaime

(WC) Gomes, Miguel vs (10) Kachmazov, Alibek

(5) Oliel, Yshai vs Gutierrez, Oscar Jose

Lavagno, Edoardo vs (7) Andreev, Adrian

(6) Gakhov, Ivan vs Poljak, David

Fomin, Sergey vs (11) Lazarov, Alexandar

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Fabio Coelho vs [8] Clement Tabur

2. [1] Alex Rybakov vs [WC] Henrique Rocha

3. [4] Lucas Gerch vs [WC] Jaime Faria

4. [WC] Miguel Gomes vs [10] Alibek Kachmazov

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Pedro Boscardin Dias vs Jose Pereira

2. [Alt] Thomaz Bellucci vs [9] Tristan Lamasine

3. [6] Ivan Gakhov vs David Poljak

4. Sergey Fomin vs [11] Alexandar Lazarov

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Gergely Madarasz vs [12] Elmar Ejupovic

2. [3] Alejandro Moro Canas vs Elliot Benchetrit

3. Edoardo Lavagno vs [7] Adrian Andreev

4. [5] Yshai Oliel vs Oscar Jose Gutierrez (non prima ore: 16:00)