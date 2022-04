Challenger Tallahassee: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessun azzurro presente

CHALLENGER Tallahassee (USA) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Etcheverry, Tomas Martin vs Jung, Jason

Mmoh, Michael vs Nagal, Sumit

Qualifier vs (WC) Kovacevic, Aleksandar

Ramanathan, Ramkumar vs (5) Barrios Vera, Tomas

(3) Galan, Daniel Elahi vs Collarini, Andrea

(WC) Rybakov, Alex vs Kubler, Jason

Qualifier vs Watanuki, Yosuke

Lama, Gonzalo vs (8) Sandgren, Tennys

(7) Krueger, Mitchell vs Moreno De Alboran, Nicolas

Harrison, Christian vs Gunneswaran, Prajnesh

Wu, Tung-Lin vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

Qualifier vs (4) Gomez, Emilio

(6) Wolf, J.J. vs Qualifier

Ritschard, Alexander vs Qualifier

Donskoy, Evgeny vs Qualifier

Zhang, Zhizhen vs (2) Johnson, Steve

(1) Dutra da Silva, Danielvs ByeDescotte, Matias Francovs (10) Shimabukuro, Sho

(2) Brouwer, Gijs vs Bye

(WC) Knaff, Alex vs (9) Rodriguez, Cristian

(3) Hardt, Nick vs Mridha, Jonathan

Young, Donald vs (11) Echargui, Moez

(4) Galarneau, Alexis vs Hidalgo, Diego

Saville, Luke vs (12) Fils, Arthur

(5) Torpegaard, Mikael vs Schnur, Max

Nakagawa, Naoki vs (8) Harris, Andrew

(6) Chung, Yunseong vs (WC) McNally, John

Langmo, Christian vs (7) Svajda, Zachary

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nick Hardt vs Jonathan Mridha

2. [5] Mikael Torpegaard vs Max Schnur

3. [6] Yunseong Chung vs [WC] John McNally

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Alexis Galarneau vs Diego Hidalgo

2. Luke Saville vs [12] Arthur Fils

3. Matias Franco Descotte vs [10] Sho Shimabukuro