Challenger Aguascalientes: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Aguascalientes (Messico) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Martin, Andrej vs Qualifier

(Alt) Tomic, Bernard vs (WC) Shang, Juncheng

Qualifier vs Kuhn, Nicola

Jianu, Filip Cristian vs (6) Van Rijthoven, Tim

(3) Huesler, Marc-Andrea vs (Alt) Durasovic, Viktor

Oliveira, Goncalo vs Mejia, Nicolas

Lenz, Julian vs Cazaux, Arthur

Sugita, Yuichi vs (5) Clarke, Jay

(7) Gaio, Federico vs Jubb, Paul

(SE) Bellier, Antoine vs Istomin, Denis

Diez, Steven vs Hijikata, Rinky

Melzer, Gerald vs (4) Escobedo, Ernesto

(8) Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Valderas, Diego vs (2) Jarry, Nicolas

(1/Alt) Jaziri, Malekvs (WC) Lemaitre, Luca(WC) Hernandez, Alexvs (7/Alt) Barrientos, Nicolas

(2/Alt) Krstin, Pedja vs Alves, Mateus

Paul, Jakub vs (9) Menendez-Maceiras, Adrian

(3) Quiroz, Roberto vs Safwat, Mohamed

Zukas, Matias vs (8) Decamps, Gabriel

(4) Aragone, JC vs (WC) Bravo, Emilio

Habib, Hady vs (11) Santillan, Akira

(5) Hemery, Calvin vs (WC) Alvarez, Luis Carlos

Ejupovic, Elmar vs (12) Klier Junior, Gilbert

(6) Mansouri, Skander vs Mochizuki, Shintaro

Dougaz, Aziz vs (10) Sasikumar, Mukund

Estadio Campestre – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Calvin Hemery vs [WC] Luis Carlos Alvarez

2. [4] JC Aragone vs [WC] Emilio Bravo

3. [3] Roberto Quiroz vs Mohamed Safwat

4. [WC] Alex Hernandez vs [7/Alt] Nicolas Barrientos

Cancha La Huerta – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Skander Mansouri vs Shintaro Mochizuki

2. Elmar Ejupovic vs [12] Gilbert Klier Junior

3. Jakub Paul vs [9] Adrian Menendez-Maceiras

4. [1/Alt] Malek Jaziri vs [WC] Luca Lemaitre

Cancha Comex – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aziz Dougaz vs [10] Mukund Sasikumar

2. Hady Habib vs [11] Akira Santillan

3. Matias Zukas vs [8] Gabriel Decamps

4. [2/Alt] Pedja Krstin vs Mateus Alves