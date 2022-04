ATP 250 Belgrado: Il Tabellone Principale. Novak Djokovic guida il seeding. Derby al primo turno tra Fognini e Cecchinato

ATP 250 Belgrado – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(WC) Medjedovic, Hamad vs Djere, Laslo

Thiem, Dominic vs Millman, John

Gasquet, Richard vs (7) Kecmanovic, Miomir

(3) Khachanov, Karen vs Bye

Ymer, Mikael vs Qualifier

Qualifier vs Sousa, Joao

Goffin, David vs (8) Krajinovic, Filip

(6) Fognini, Fabio vs Cecchinato, Marco

(WC) Kukushkin, Mikhail vs (PR) Bedene, Aljaz

(WC) Tabilo, Alejandro vs Otte, Oscar

Bye vs (4) Karatsev, Aslan

(5) Garin, Cristian vs Rune, Holger

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Laaksonen, Henri vs Qualifier

Bye vs (2) Rublev, Andrey