BJK Cup 2022 – Preliminari: Italia vs Francia. Aprirà Jasmine Paolini la sfida. Poi in campo Camila Giorgi

Venerdì e sabato ad Alghero va in scena la sfida tra Italia e Francia valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas: sul green-set all’aperto del Centrale del Tennis Club (capienza 2.533 posti) le due squadre si giocano un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire). I match saranno trasmessi in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Saranno Jasmine Paolini ed Alize Cornet ad aprire venerdì alle 14 (live su SuperTennis) la sfida tra Italia e Francia valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup.

A seguire scenderanno in campo Camila Giorgi ed Ocean Dodin.

Sabato la sfida tra le numero uno dei rispettivi team Giorgi e Cornet; a seguire quella tra le numero due Paolini e Dodin: in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic.

14:00 Italia – Francia

1. Paolini – Cornet

2. Giorgi – Dodin

Sabato – Ore 12

3. Giorgi – Cornet

4. Paolini – Dodin

5. Bronzetti/ Trevisan – Cornet/ Mladenovic