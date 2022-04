Al via il tabellone principale del 45° Itf Under 18 Città di Firenze

Nel bellissimo scenario delle Cascine di Firenze si è svolta la prima giornata dei tabelloni principali della 45ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” dove l’ingresso è libero. Diversi i giocatori e le giocatrici tra le teste di serie in campo.

L’ungherese Panna Bartha, quarta favorita del seeding rosa, deve giocare più di 3 ore sul campo 3 palazzina dove è nato il tennis a Firenze, per avere la meglio della ceca Lucie Urbanova. Il risultato dice tutto 64 16 76 il finale del match molto seguito dal pubblico presente al Circolo del Tennis Firenze. Bene Georgia Pedone (3) che dopo un primo set equilibrato concluso 75 con la croata Erna Bubalo chiude il secondo set 6-0 e ora agli ottavi si troverà di fronte l’estone Liisa Varul che ha superato Arina Valitova (Skn) per 63 62. La numero 8, la polacca Xenia Lipiec, ha la meglio sull’austriaca Rothesteiner per 64 63. E fa doppietta la Polonia anche con Malwina Rowinska (6) vittoriosa sull’azzurra Francesca Pace 76 62. Tra le italiane bene Vittoria Paganetti, che conosce bene i campi del Ct Firenze perché lo scorso anno è stata protagonista agli italiani under 16. La giovane azzurra supera la svizzera Anina Lanz per 76 64 e ora si attende un derby tutto italiano (venerdi) se Anna Paradisi (7), che si allena all’Academia di Rafa Nadal, riuscirà a spuntarla sull’estone IIla nella seconda giornata del primo turno. La belga Marte Lambrecht vince sulla tedesca Brockmann 63 61 e aspetta la numero uno Evialina Laskevich che sarà protagonista giovedi sui campi delle Cascine insieme alla numero due l’olandese Isis Louise Van den Broek

Nel maschile l’attesa è per i tre azzurri Daniele Minighini, Giammarco Gandolfi e Niccolò Ciavarella oltre all’under 16 Federico Cinà, vincitore del torneo a Sousse, che esordiranno nella seconda giornata di questo primo turno insieme al numero uno il tedesco Liam Gavrielides.

“Il tennis giovanile internazionale – spiega Roberto Pellegrini amministratore della Ssd Mario Belardinelli che organizza i centri estivi, presente al Ct Firenze – vuole ripartire e ritornare ad essere punto di riferimento per tutti questi giocatori che provengono da tutti i paesi del mondo e vogliono giocare e confrontarsi con i pari delle altre nazioni. Stiamo attraversando un ottimo momento per la nostra disciplina sia in Italia ma anche all’estero il tennis è molto seguito e sta crescendo. Il torneo Under 18 di Firenze ha una tradizione incredibile per la storia del circolo ma anche perché ha visto passare tanti giovani che poi sono diventati i tennisti più forti al mondo. Poter vedere dal vivo questi adolescenti è davvero divertente e un bel segnale”

Giovedi 14 aprile alle 17 presso il giardino davanti alla Palestra del Circolo cominciano le iniziative con gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Meyer e il primo appuntamento tratterà il tema “Sport e sana alimentazione”.