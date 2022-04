Fabio Fognini attacca il ‘coaching’ del padre di Tsitsipas

Il nostro Fabio Fognini è stato battuto ieri sera nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il giocatore di Arma di Taggia nel suo match contro Stefanos Tsitsipas ha perso con il punteggio di 63 60 ed un risultato che fa male per il campione dell’edizione 2019 ed in più Fognini ha dovuto sopportare le frequenti comunicazioni in tribuna del padre di Tsitsipas con suo figlio. Una situazione anomala che l’italiano ha voluto far notare sul suo profilo Instagram.