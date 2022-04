Masters 1000 Monte Carlo: Lorenzo Sonego debutto vincente

Nel match che apriva il programma sul “Court des Princes” Lorenzo Sonego, n.26 del ranking e 16 del seeding, ha sconfitto all’esordio bielorusso Ilya Ivashka, n.44 ATP, che sul “rosso” monegasco non ha mai vinto un match di main draw con il risultato di 63 63 in 1 ora e 30 minuti di partita nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Al secondo turno Lorenzo Sonego, testa di serie n.16, sfiderà Cressy [LL] o Djere.

Nel primo set Sonego piazzava il break nel quarto gioco e poi sul 4 a 1 mancava due palle per il doppio break.

L’azzurro però non aveva troppe difficoltà nei restanti due turni di battuta e conquistava senza annullare palle break nel corso del set la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Lorenzo in apertura di parziale brekkava Ivasha ai vantaggi alla quinta palla break utile e dopo aver annullato una palla game.

Sonego non concedeva praticamente nulla al servizio e anzi sul 5 a 3 metteva a segno un nuovo break portando a casa la partita per 6 a 3.

ATP Monte Carlo Lorenzo Sonego [16] Lorenzo Sonego [16] 6 6 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 3 3 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Ivashka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 I. Ivashka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3 ACES 10 DOUBLE FAULTS 229/47 (62%) FIRST SERVE 41/62 (66%)25/29 (86%) 1ST SERVE POINTS WON 27/41 (66%)12/18 (67%) 2ND SERVE POINTS WON 8/21 (38%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 7/10 (70%)9 SERVICE GAMES PLAYED 914/41 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 4/29 (14%)13/21 (62%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 6/18 (33%)3/10 (30%)BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 925 WINNERS 1516 UNFORCED ERRORS 2337/47 (79%) SERVICE POINTS WON 35/62 (56%)27/62 (44%) RETURN POINTS WON 10/47 (21%)64/109 (59%) TOTAL POINTS WON 45/109 (41%)215 km/h MAX SPEED 206 km/h194 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 189 km/h159 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 151 km/h