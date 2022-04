Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini accede al secondo turno. Ora la sfida tra campioni con Tsitsipas

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina all’esordio il francese Arthur Rinderknech, n.59 del ranking, con il risultato di 75 46 63 dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Al secondo turno Fabio sfiderà il campione in carica Stefanos Tsitsipas (sfida degli ultimi due campioni del torneo monegasco).

Nel primo set Fognini dopo aver recuperato un break nel quarto gioco andava sotto per 4 a 5 e servizio per l’avversario.

Il francese però quando ha servito per il set sul 5 a 4 ha tremato ed ha ceduto la battuta ai vantaggi affossando un diritto in rete sulla palla break.

Sul 6 a 5 poi l’azzurro dal 15-30 piazzava un bel passante di rovescio e nel punto successivo, sulla palla set, metteva a segno una risposta di diritto in cross vincente ed in questo modo brekkava l’avversario e conquistava la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Fabio cedeva la battuta nel primo gioco e poi sul 2 a 3 mancava ben cinque opportunità per il controbreak.

Il transalpino riusciva a salvarsi e sul 5 a 4 annullava altre due palle break (con un ace e diritto vincente) e poi dal 40 pari metteva a segno altri due diritti vincenti conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set l’azzurro avanti per 3 a 1 subiva il controbreak nel quinto gioco (a 30 con errore di diritto di Fabio sul break point).

Sul 3 a 2 nuovo break dell’azzurro ai vantaggi con il transalpino che dal 40 pari commetteva due errori gratuiti consecutivi e quindi 4 a 2 per il ligure, che poi sul 5 a 3, 15-40, annullava molto bene e con autorità altre due pericolose palle break e alla prima palla match utile portava a casa la partita per 6 a 3.

ATP Monte Carlo Fabio Fognini Fabio Fognini 7 4 6 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 5 6 3 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 ACES 52 DOUBLE FAULTS 256/106 (53%) FIRST SERVE 56/96 (58%)34/56 (61%) 1ST SERVE POINTS WON 38/56 (68%)31/50 (62%) 2ND SERVE POINTS WON 16/40 (40%)6/10 (60%) BREAK POINTS SAVED 8/13 (62%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1518/56 (32%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 22/56 (39%)24/40 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/50 (38%)5/13 (38%) BREAK POINTS CONVERTED 4/10 (40%)15 RETURN GAMES PLAYED 1637 WINNERS 2426 UNFORCED ERRORS 3065/106 (61%) SERVICE POINTS WON 54/96 (56%)42/96 (44%) RETURN POINTS WON 41/106 (39%)107/202 (53%) TOTAL POINTS WON 95/202 (47%)207 km/h MAX SPEED 217 km/h185 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 198 km/h150 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 159 km/h