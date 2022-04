Vincenzo Santopadre sull’infortunio di Matteo Berrettini: “I tempi di recupero non sono semplici da chiarire adesso, dipenderà da come reagirà Matteo”

Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, ha parlato ad AGI delle condizioni del suo allievo: “I tempi di recupero non sono semplici da chiarire adesso, dipenderà da come reagirà Matteo. Sta lavorando con dedizione ma bruciare le tappe sarebbe pericoloso.

Un bel filotto di tornei che salta , Matteo è molto dispiaciuto ma purtroppo non si poteva fare diversamente adesso è a Barcellona, farà la fisioterapia adeguata, dipende da come reagisce. Non è facile avere chiari i tempi di recupero ma lui è uno molto dedito e volenteroso e desideroso di bruciare le tappe poi bisogna stare attenti a non bruciarle troppo, e ci staremo attenti.

Matteo è molto dispiaciuto della decisione presa, ma non avevamo alternative dopo l’operazione alla bandelletta del mignolo.”