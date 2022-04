Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Masters 1000 Monte Carlo (Monaco) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

1. [2] Hugo Gastonvs2. [1] Benjamin Bonzivs3. [5] Adrian Mannarinovs Hugo Dellien4. [Alt] Radu Albotvs [14] Holger Rune(non prima ore: 17:00)

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Oscar Otte vs [WC] Valentin Vacherot

2. Gianluca Mager vs [11] Emil Ruusuvuori (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Taro Daniel vs [8] John Millman

4. [6] Maxime Cressy vs [WC] Luca Van Assche

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Sebastian Baez vs Marco Cecchinato

2. [WC] Hugo Nys vs [10] Jaume Munar

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Lehecka vs [12] Henri Laaksonen

2. Mikael Ymer vs [9] Kamil Majchrzak

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Carlos Taberner vs [13] Joao Sousa

2. [3] Soonwoo Kwon vs [Alt] Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 12:30)