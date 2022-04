Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri al via

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo. Rispettando l’allineamento delle teste di serie, Novak Djokovic è avviato a un quarto di finale contro Carlos Alcaraz. A quel punto del torneo potrebbero incontrarsi anche il campione in carica Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime che l’ha sconfitto in finale a Rotterdam festeggiando così il primo titolo ATP in carriera.

Parte Alta



Parte Bassa



Italiani

[9] J. Sinner vs B. Coric

[16] L. Sonego vs L. Ivashka

F. Fognini vs A. Rinderknech

L. Musetti vs B. Paire

Quarti Teorici

(1) Novak Djokovic – (8) Carlos Alcaraz

(4) Casper Ruud – (7) Cameron Norrie

(6) Felix Auger-Aliassime – Stefanos Tsitsipas (3)

(5) Andrey Rublev – Alexander Zverev (2)