Becker ritenuto colpevole su 4 dei 24 capi d’accusa per frode fiscale. Il 29 aprile la sentenza

Si è conclusa a Londra la prima fase del processo contro Boris Becker per frode al fisco britannico. Il campione è stato dichiarato colpevole di quattro dei 24 capi d’accusa a suo carico, tra i quali la non rivelazione di beni in suo possesso e occultamento di debiti.

Il prossimo 29 aprile il giudice Deborah Taylor annuncerà la sentenza contro il tre volte vincitore di Wimbledon. Prima del procedimento, per la somma delle varie accuse, Becker rischiava ben 7 anni di reclusione. Visto che molti capi d’accusa sono caduti, la pena che gli sarà comminata dovrebbe essere meno pesante.

Nel 2017 Boris era stato dichiarato fallito da un tribunale britannico, e secondo l’ufficio del pubblico ministero, non avrebbe collaborato a sufficienza nella successiva procedura concorsuale, condotta che l’ha costretto ad affrontare il processo a suo carico.