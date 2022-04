Giocatori Italiani ATP: Punti in uscita nel mese di Aprile 2022

Questi i punti in uscita dei giocatori italiani per il mese di Aprile.

Si parte dal giocatore che deve difendere più punti. Non sono inseriti ovviamente chi non deve difendere alcun punto.

ITA Jannik Sinner F, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 600 R32, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 45 SF, 25-04-2022 Barcelona 180 -, - Totale: 825 (3) ITA Fabio Fognini W, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 500 R32, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 23 -, - Totale: 523 (2) ITA Lorenzo Sonego QF, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 103 R16, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 90 W, 11-04-2022 Cagliari 250 QF, 11-04-2022 Marrakech 29 -, - Totale: 472 (4) ITA Matteo Berrettini R32, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 10 W, 25-04-2022 Belgrade 250 W, 25-04-2022 Budapest 125 -, - Totale: 385 (3) ITA Gianluca Mager W, 04-04-2022 Marbella CH 80 QF, 25-04-2022 Belgrade 57 W, 11-04-2022 Barletta CH 40 R16, 11-04-2022 Marbella 20 -, - Totale: 197 (4) ITA Marco Cecchinato R32, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 70 R32, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 23 R16, 25-04-2022 Belgrade 20 R16, 11-04-2022 Cagliari 20 -, - Totale: 133 (4) ITA Lorenzo Musetti R32, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 45 R32, 25-04-2022 Barcelona 20 QF, 11-04-2022 Cagliari 45 -, - Totale: 110 (3) ITA Salvatore Caruso R32, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 70 R128, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 10 QF, 11-04-2022 Murcia CH 8 QF, 04-04-2022 Alicante CH 8 -, - Totale: 96 (4) ITA Andrea Pellegrino W, 25-04-2022 Rome 1 CH 80 F, 04-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 6 W, 04-04-2022 M15 Porec 5 -, - Totale: 91 (3) ITA Stefano Travaglia R64, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 35 W, 25-04-2022 Francavilla CH 40 -, - Totale: 75 (2) ITA Thomas Fabbiano R64, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 35 R128, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 26 -, - Totale: 61 (2) ITA Lorenzo Giustino F, 04-04-2022 Zhangjiagang CH 24 QF, 25-04-2022 Rome 1 CH 15 SF, 18-04-2022 Tunis CH 15 Q2, 11-04-2022 Marbella Q 6 -, - Totale: 60 (4) ITA Federico Gaio R128, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 18 R32, 25-04-2022 Barcelona 24 R16, 18-04-2022 Belgrade CH 10 QF, 25-04-2022 Francavilla CH 8 -, - Totale: 60 (4) ITA Alessandro Giannessi SF, 04-04-2022 Marbella CH 29 QF, 04-04-2022 Marbella CH 8 R16, 04-04-2022 Zadar CH 7 -, - Totale: 44 (3) ITA Paolo Lorenzi R128, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami 26 QF, 18-04-2022 Sarasota CH 9 R16, 25-04-2022 Rome 1 CH 7 -, - Totale: 42 (3) ITA Roberto Marcora SF, 04-04-2022 Sophia Antipolis CH 17 QF, 04-04-2022 Marbella CH 15 R16, 25-04-2022 Rome 1 CH 7 -, - Totale: 39 (3) ITA Andrea Arnaboldi QF, 04-04-2022 Lille CH 17 R16, 11-04-2022 Barletta CH 4 R16, 04-04-2022 Marbella CH 4 -, - Totale: 25 (3) ITA Raul Brancaccio QF, 04-04-2022 Oeiras 1 CH 9 R16, 11-04-2022 Oeiras 2 CH 6 R16, 11-04-2022 Murcia CH 4 R16, 04-04-2022 Marbella CH 4 -, - Totale: 23 (4) ITA Flavio Cobolli R16, 25-04-2022 Rome 1 CH 11 W, 18-04-2022 M15 Antalya 10 -, - Totale: 21 (2) ITA Giulio Zeppieri R16, 04-04-2022 Lille CH 8 R16, 25-04-2022 Rome 1 CH 7 R16, 25-04-2022 Francavilla CH 4 -, - Totale: 19 (3) ITA Matteo Viola Q2, 04-04-2022 ATP Masters 1000 Miami Q 8 Q2, 11-04-2022 Cagliari Q 6 R16, 04-04-2022 St. Brieuc CH 4 -, - Totale: 18 (3) ITA Giovanni Fonio W, 04-04-2022 M15 Opatija 10 SF, 04-04-2022 M15 Rovinj 4 QF, 25-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 2 QF, 04-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 2 -, - Totale: 18 (4) ITA Filippo Baldi QF, 04-04-2022 Sophia Antipolis CH 9 R16, 11-04-2022 Barletta CH 4 R16, 04-04-2022 Marbella CH 4 -, - Totale: 17 (3) ITA Stefano Napolitano QF, 11-04-2022 Barletta CH 8 QF, 04-04-2022 Zhangjiagang CH 8 -, - Totale: 16 (2) ITA Jacopo Berrettini QF, 11-04-2022 Barletta CH 8 F, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 3 R16, 25-04-2022 M15 Tabarka 1 R16, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 R16, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 -, - Totale: 14 (5) ITA Francesco Passaro W, 25-04-2022 M15 Cairo 10 SF, 04-04-2022 M15 Rovinj 4 -, - Totale: 14 (2) ITA Simone Bolelli QF, 04-04-2022 Sophia Antipolis CH 9 R16, 04-04-2022 Marbella CH 4 -, - Totale: 13 (2) ITA Julian Ocleppo Q2, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo Q 8 R32, 25-04-2022 Francavilla CH 2 R32, 11-04-2022 Barletta CH 2 QF, 04-04-2022 M15 Antalya 1 -, - Totale: 13 (4) ITA Giacomo Dambrosi F, 25-04-2022 M15 Cairo 6 F, 04-04-2022 M15 Opatija 6 -, - Totale: 12 (2) ITA Matteo Donati QF, 04-04-2022 Sophia Antipolis CH 9 R32, 04-04-2022 Marbella CH 2 R16, 25-04-2022 M15 Cairo 1 -, - Totale: 12 (3) ITA Gian Marco Moroni QF, 18-04-2022 Tunis CH 8 ITA Alessandro Bega SF, 11-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 4 QF, 18-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 2 SF, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 2 -, - Totale: 8 (3) ITA Davide Galoppini SF, 25-04-2022 M15 Antalya 4 QF, 18-04-2022 M15 Antalya 2 QF, 04-04-2022 M15 Opatija 2 -, - Totale: 8 (3) ITA Mattia Bellucci F, 11-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 6 R16, 18-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 R16, 18-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 -, - Totale: 8 (3) ITA Fabrizio Ornago SF, 04-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 3 QF, 25-04-2022 M25 Shymkent 2 R16, 18-04-2022 M25 Shymkent 1 R16, 11-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 1 -, - Totale: 7 (4) ITA Luigi Sorrentino SF, 25-04-2022 M15 Cairo 4 SF, 18-04-2022 M15 Tabarka 2 R16, 11-04-2022 M15 Tabarka 1 -, - Totale: 7 (3) ITA Luca Tomasetto QF, 25-04-2022 M15 Shymkent 2 QF, 04-04-2022 M15 Antalya 2 R16, 18-04-2022 M15 Shymkent 1 R16, 04-04-2022 M15 Antalya 1 -, - Totale: 6 (4) ITA Pietro Rondoni F, 04-04-2022 M15 Antalya 3 QF, 04-04-2022 M15 Opatija 2 R16, 04-04-2022 M15 Rovinj 1 -, - Totale: 6 (3) ITA Luca Giacomini SF, 04-04-2022 M15 Rovinj 2 QF, 04-04-2022 M15 Monastir 2 R16, 25-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 1 QF, 04-04-2022 M15 Porec 1 -, - Totale: 6 (4) ITA Gianmarco Ferrari F, 25-04-2022 M15 Antalya 6 ITA Lorenzo Frigerio F, 25-04-2022 M15 Cancun 3 SF, 18-04-2022 M15 Cancun 2 R16, 04-04-2022 M15 Manama 1 -, - Totale: 6 (3) ITA Matteo Gigante SF, 18-04-2022 M15 Antalya 4 QF, 11-04-2022 M15 Antalya 2 -, - Totale: 6 (2) ITA Antonio Campo SF, 18-04-2022 M15 Shymkent 4 QF, 25-04-2022 M15 Shymkent 2 -, - Totale: 6 (2) ITA Luca Potenza SF, 11-04-2022 M15 Monastir 4 R16, 04-04-2022 M15 Monastir 1 -, - Totale: 5 (2) ITA Lorenzo Bocchi QF, 11-04-2022 M15 New Delhi 2 R16, 11-04-2022 M15 Tabarka 1 R16, 04-04-2022 M15 Porec 1 QF, 04-04-2022 M15 Tabarka 1 -, - Totale: 5 (4) ITA Marco Bortolotti R32, 04-04-2022 Zadar CH 4 QF, 04-04-2022 M15 Murcia 1 -, - Totale: 5 (2) ITA Andreas Seppi R64, 18-04-2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo 5 ITA Andrea Basso SF, 04-04-2022 M15 Rovinj 2 QF, 04-04-2022 M15 Rovinj 2 R16, 25-04-2022 M15 Antalya 1 -, - Totale: 5 (3) ITA Enrico Dalla Valle SF, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 2 R16, 25-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 1 QF, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 -, - Totale: 4 (3) ITA Erik Crepaldi SF, 11-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 2 SF, 04-04-2022 M15 Tabarka 2 -, - Totale: 4 (2) ITA Edoardo Eremin SF, 18-04-2022 M15 Antalya 4 ITA Marcello Serafini SF, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 4 ITA Francesco Forti R32, 04-04-2022 Lugano CH 4 ITA Gianluigi Quinzi R16, 11-04-2022 Barletta CH 4 ITA Riccardo Bonadio R16, 04-04-2022 Oeiras 1 CH 4 ITA Alessandro Petrone SF, 04-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 3 QF, 04-04-2022 M15 Antalya 1 -, - Totale: 4 (2) ITA Nicolo Turchetti R16, 18-04-2022 M15 Antalya 1 R16, 04-04-2022 M15 Tabarka 1 R16, 04-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 1 -, - Totale: 3 (3) ITA Antonio Massara QF, 25-04-2022 M15 Antalya 2 R16, 18-04-2022 M15 Antalya 1 -, - Totale: 3 (2) ITA Simone Roncalli R16, 25-04-2022 M15 Cairo 1 R16, 18-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 R16, 11-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 -, - Totale: 3 (3) ITA Matteo Arnaldi QF, 25-04-2022 M15 Antalya 2 R16, 04-04-2022 M15 Opatija 1 -, - Totale: 3 (2) ITA Francesco Vilardo R16, 18-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 R16, 11-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 R16, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 -, - Totale: 3 (3) ITA Federico Bertuccioli QF, 18-04-2022 M15 Shymkent 2 R16, 25-04-2022 M15 Shymkent 1 -, - Totale: 3 (2) ITA Edoardo Lavagno QF, 25-04-2022 M15 Cairo 2 ITA Andrea Vavassori R32, 18-04-2022 Tunis CH 2 ITA Edoardo Graziani R16, 25-04-2022 M15 Antalya 1 R16, 18-04-2022 M15 Antalya 1 -, - Totale: 2 (2) ITA Samuele Ramazzotti QF, 25-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 2 ITA Riccardo Balzerani R16, 18-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 1 R16, 18-04-2022 M15 Monastir 1 -, - Totale: 2 (2) ITA Giorgio Ricca R16, 25-04-2022 M15 Monastir 1 R16, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 -, - Totale: 2 (2) ITA Alexander Weis QF, 11-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 2 ITA Luciano Darderi QF, 18-04-2022 M15 Cordoba 2 ITA Stefano Battaglino R16, 04-04-2022 M15 Tabarka 1 ITA Samuel Vincent Ruggeri R16, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 ITA Francesco Maestrelli R16, 04-04-2022 M15 Opatija 1 ITA Marco Brugnerotto R16, 11-04-2022 M15 New Delhi 1 ITA Emiliano Maggioli QF, 04-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 ITA Manfred Fellin R16, 25-04-2022 M15 Cairo 1 ITA Gabriele Maria Noce R16, 18-04-2022 M15 Tabarka 1 ITA Federico Arnaboldi R16, 04-04-2022 M15 Rovinj 1 ITA Omar Giacalone R16, 25-04-2022 M15 Monastir 1 ITA Alessandro Ingarao R16, 04-04-2022 M15 Tabarka 1 ITA Luca Prevosto R16, 11-04-2022 M15 Antalya 1 ITA Alessandro Coppini QF, 25-04-2022 M15 Tabarka 1 ITA Daniele Capecchi R16, 18-04-2022 M15 Monastir 1 ITA Leonardo Malgaroli R16, 11-04-2022 M15 Sharm El Sheikh 1 ITA Gabriele Bosio R16, 25-04-2022 M25 Santa Margherita Di Pula 1