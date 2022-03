Jerzy Janowicz ritorna a giocare dopo 2 anni di stop

Vi ricordate di Jerzy Janowicz? è stato ex numero 14 della classifica ATP dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy e capace di raggiungere una semifinale a Wimbledon. Ma la sua caduta nelle classifiche mondiali è stata quasi altrettanto rapida quanto la sua ascesa e la verità è che Janowicz è scomparso soprattutto quando la pandemia di Covid-19 è iniziata e anche per colpa di problemi fisici.

Senza giocare da marzo 2020, Janowicz non è classificato, appare come inattivo nella sua pagina sul sito ATP, ma ora è sorprendentemente tornato! A 31 anni, il polacco giocherà le qualificazioni del Challenger di Lugano, in Svizzera, la prossima settimana con una wild card. Janowicz stesso ha pubblicato un video che mostra la sua preparazione per il suo ritorno in campo, generando curiosità su ciò che potrebbe essere il suo ritorno al tennis giocato.

Vale la pena ricordare che l’ultimo torneo che il polacco ha disputato sembrava indicare un ritorno a una forma più in linea con quella che lo ha reso numero 14 del mondo, dato che raggiunse la finale del Challenger di Pau, in Francia, contro Ernests Gulbis. Quello che è certo è che la pandemia lo ha portato fuori dal mondo del tennis completamente fino ad oggi.