Challenger Zadar, Lille, Santa Cruz 2 e Biel: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo due azzurri (LIVE)

CHALLENGER Zadar (Croazia) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Zadar Manuel Guinard [8] Manuel Guinard [8] 0 6 0 Andrea Vavassori • Andrea Vavassori 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vavassori 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Guinard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Guinard 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [8] Manuel Guinardvs Andrea Vavassori

2. Duje Ajdukovic vs [Q] Carlos Sanchez Jover



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Zdenek Kolar / Andrea Vavassori vs [WC] Mili Poljicak / Nino Serdarusic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Zadar Flavio Cobolli [6] Flavio Cobolli [6] 40 6 3 Eduard Esteve Lobato • Eduard Esteve Lobato 30 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Esteve Lobato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Esteve Lobato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Esteve Lobato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 E. Esteve Lobato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Esteve Lobato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 E. Esteve Lobato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

1. [6] Flavio Cobollivs Eduard Esteve Lobato

2. Dalibor Svrcina vs [Q] Daniel Michalski



Il match deve ancora iniziare

3. Franco Agamenone / Manuel Guinard vs [4] Marco Bortolotti / Sadio Doumbia (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Lille Constant Lestienne [8] Constant Lestienne [8] 0 0 Arthur Fils Arthur Fils 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [8] Constant Lestiennevs [Q] Arthur Fils

2. [7] Zizou Bergs vs [2] Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Jonas Forejtek vs [PR] Malek Jaziri (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Ricardas Berankis vs [Q] Alexis Galarneau (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [PR] Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen vs Mirza Basic / Geoffrey Blancaneaux



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Jonny O’Mara / Ken Skupski vs Jonathan Eysseric / Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

ATP Biel Kacper Zuk Kacper Zuk 2* 6 Antoine Escoffier Antoine Escoffier 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 6-6 A. Escoffier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Zuk 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Escoffier 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 K. Zuk 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Zuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 K. Zuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-0 → 3-1 K. Zuk 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Zuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Kacper Zukvs Antoine Escoffier

2. [8] Tim Van Rijthoven vs [3] Dominic Stricker (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Marek Gengel vs Filip Horansky



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Pierre-Hugues Herbert / Albano Olivetti vs Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Leandro Riedi vs Jurij Rodionov (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

1. Purav Raja/ Ramkumar Ramanathanvs [Alt] Dan Added/ Michail Pervolarakis

2. [LL] Daniel Dutra da Silvavs [5] Tomas Barrios Vera

2. Genaro Alberto Olivieri vs [2/WC] Pablo Cuevas (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Guillermo Duran / Fernando Romboli OR Hernan Casanova / Santiago Fa Rodriguez Taverna vs [3] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela OR [WC] Murkel Dellien / Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

1. Paul Jubbvs Hernan Casanova

2. [7] Facundo Mena vs [3] Juan Pablo Varillas



Il match deve ancora iniziare

3. Jesper De Jong / Bart Stevens vs Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 3 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [3] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs [WC] Murkel Dellien / Juan Carlos Prado Angelo



ATP Santa Cruz De La Sierra 2 Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela [3] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela [3] 0 6 0 Murkel Dellien / Juan Carlos Prado Angelo • Murkel Dellien / Juan Carlos Prado Angelo 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Dellien / Carlos Prado Angelo 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Dellien / Carlos Prado Angelo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Dellien / Carlos Prado Angelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Dellien / Carlos Prado Angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Dellien / Carlos Prado Angelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [1] Guillermo Duran / Fernando Romboli vs Hernan Casanova / Santiago Fa Rodriguez Taverna