Gabriela Sabatini giocherà il torneo “delle leggende” al prossimo Roland Garros

Dici Gabriela Sabatini e l’appassionato italico ha immediatamente un tuffo al cuore. Tanti i ricordi legati Roma per la “Regina del Foro”, vera beniamina dei nostri Internazionali con 4 titoli. Gaby non si fa vedere spesso sul campo da tennis, per questo è un piccolo evento poterla rivedere in campo tra qualche settimana, purtroppo non sul rosso del Foro Italico ma sui campi di Parigi.

Sabatini infatti ha comunicato con un post social di aver accettato l’invito a giocare il torneo delle leggende al prossimo Roland Garros.

“Voglio ringraziare Roland Garros per l’invito a partecipare al “Trophée des légends” 2022. Sarà molto speciale giocare di nuovo in un luogo pieno di ricordi così belli insieme a Gisela (Dulko, ndr), che ammiro, rispetto e amo molto. Ci vediamo dal 31 maggio al 5 giugno a Parigi”

Quiero agradecer la invitación de @rolandgarros de participar en el “Trophée des légends” 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos del 31 de mayo al 5 de junio en Paris ❤️ pic.twitter.com/RQskzAoplR — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) March 22, 2022

Immediata la risposta di Kim Clijsters “voglio giocare anch’io!”. Chissà se l’olandese parteciperà davvero…