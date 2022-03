Nadal k.o.: frattura da stress alle costole. Out 4-6 settimane

Brutte notizie per Rafael Nadal. Si era visto in campo nella finale di Indian Wells che le cose non si erano messe bene per il campionissimo iberico, che nonostante il dolore evidente ha continuato sino alla fine, lottando per il titolo e restare imbattuto nel 2022. Purtroppo per lui, non ce l’ha fatta e rientrando in patria si è immediatamente sottoposto ad accertamenti, visto che il dolore era forte e non gli consentiva una corretta respirazione.

Come temuto, il responso medico è stato negativo: Rafa presenta una una frattura da stress del 3° arco costale sinistro, sofferta nella semifinale di sabato a Indian Wells contro Alcaraz. Non è un problema grave, ma lo costringerà ad uno stop di minimo 4 settimane, probabilmente 6. Sicura quindi la sua assenza sia al Masters 1000 di Monte Carlo che al successivo torneo di Barcellona.

Il responso medico è arrivato direttamente dal suo medico di fiducia, Angel Ruiz Cotorro, in un consulto approfondito a Barcellona, appena rientrato dalla California. Se non ci saranno complicazioni, si stima un rientro al 1000 di Madrid o in quello di Roma, ma certamente la preparazione dell’iberico per la parte di stagione a lui più congeniale non inizia come sperato.

Deluso ma pronto a ripartire, Nadal ha rilasciato le seguenti parole: “Non me lo aspettavo, non è quel che speravo di sentire. Sono triste perché dopo il grande inizio di anno che ho avuto arrivavo a una parte molto importante del mio anno con ottime sensazioni e risultati. Niente da fare, ormai è successo. Ho sempre avuto uno spirito combattivo, quello che farò sarà essere paziente e lavorare sodo per riprendermi. Ancora una volta. Ringrazio tutti per il supporto”.

Ecco il tweet di Nadal, a conferma delle notizie di stampa

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022



In bocca al lupo a Rafa, seguiremo gli sviluppi del suo recupero.

Marco Mazzoni