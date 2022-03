Il torneo di Roma: Capienza al 100% per l’edizione 2022

Buone notizie arrivano dal Foro Italico, il che dimostra che anche il tennis sta tornando alla normalità. Spalti pieni agli IBI22.

Lo ha appena approvato il Consiglio dei Ministri: torna la capienza al 100% per gli impianti all’aperto e al chiuso.

L’incubo del coronavirus sta così gradualmente svanendo, o almeno sta entrando in una nuova dimensione in cui la capienza negli eventi sportivi non viene ridotta. Questo è ciò che accadrà così al torneo di Roma 2022, dove il 100% dei posti disponibili del complesso sarà messo in vendita.