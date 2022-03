Da Roseto degli Abruzzi: Il resoconto di giornata. Flavio Cobolli in semifinale (con intervista all’azzurro e programma di domani)

Approda in semifinale Flavio Cobolli al Challenger ATP di Roseto degli Abruzzi al Tennis Club. Il ventenne talento azzurro (numero 170 del mondo) ha superato in rimonta il kazaco Tomofey Skatov (221), 46 62 64. Da applausi la prova del romano, capace di rimettersi in carreggiata dopo aver perso il primo set. Sostenuto dal calore e dall’entusiasmo del pubblico, Cobolli ha recuperato nella seconda frazione di gioco sfoderando tutti i colpi del suo repertorio e chiudendo il match al terzo set in due ore e 20.

Sabato, nella seconda semifinale in programma, affronterà il portoghese Nuno Borges numero 6 del seeding e 161 della classifica mondiale. Sconfitto invece l’altro italiano giunto nei quarti di finale, Andrea Arnaboldi (245), proprio ad opera del portoghese Borges con il punteggio di 64 76.

Negli altri due quarti di giornata, si ferma la corsa dello spagnolo Carlos Gimeno Valero (458), proveniente dalle qualificazioni, che ha ceduto in due set 62 63 al connazionale Carlos Taberner (105), primo favorito del seeding. Al di là del risultato è stato un match durissimo, così come lo ha definito lo stesso Taberner al termine dell’incontro. I due giocatori si allenano spesso insieme a Valencia e le pressioni su Taberner erano fortissime. Esce di scena Luca Rosol (288), che nel match odierno è apparso un po’ spento e poco motivato. In ogni caso, l’iberico Nikolas Sanchez Izquierdo (300), a ragione considerata la rivelazione del torneo, è stato ineccepibile. Lo spagnolo ha condotto il match senza cedere mai il passo al ceco Rosol. Punteggio finale 64 62.

La prima semifinale di domani, con inizio alle ore 11, vedrà contrapposto lo spagnolo Carlos Taberner al connazionale Nikolas Sanchez Izquierdo.

A giocarsi il trofeo di doppio, alle ore 12, saranno invece la coppia composta dal monegasco Hugo Nys e dal polacco Jan Zielinski, prima testa di serie, e il binomio formato dal ceco Roman Jebavy e dall’austrico Philipp Oswald, seconda testa di serie.

Intanto è prossimo alla partenza il secondo Challenger ATP di Roseto degli Abruzzi, al via domenica con le qualificazioni, che vede ai primi posti del seeding il ceco Jiří Vesely (n. 73 del ranking mondiale), seguito da Gianluca Mager (92) e dallo spagnolo Carlos Taberner (100). Tra gli azzurri in campo Stefano Travaglia (109) e Franco Agamennone (167).

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Carlos Taberner vs [Q] Nikolas Sanchez Izquierdo

2. [6] Nuno Borges vs [7] Flavio Cobolli

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Hugo Nys / Jan Zielinski OR Jozef Kovalik / Lukas Rosol vs [2] Roman Jebavy / Philipp Oswald