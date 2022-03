Juncheng Shang, il diamante grezzo del tennis cinese, batte per la prima volta un top-100

Juncheng Shang inizia ad affacciarsi nel circuito professionistico e a mostrare chiari segnali dell’enorme potenziale che ha e che gli ha permesso di essere il numero 1 nel mondo juniores.

Il 17enne cinese, che vive e si allena in Florida, è riuscito a battere un top-100, come Francisco Cerúndolo , nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in quello che è un chiaro monito agli altri tennisti di ciò che può offrire. Il tennista asiatico è arrivato ad Indian Wells con fiducia dopo aver vinto un torneo ITF a Naples (Florida) e il suo prossimo rivale al turno decisivo sarà Mats Moraing.

[9] Francisco Cerundolo vs [WC] Juncheng Shang