Novak Djokovic offre aiuto finanziario a Sergiy Stakhovsky per la guerra Russia-Ucraina

Novak Djokovic ha scritto all’ex giocatore ucraino Sergiy Stakhovsky, che si è unito alle truppe per combattere l’esercito russo. “Sto pensando a te…, spero che tutto si calmi presto. Dimmi dove posso mandarti aiuto finanziario o qualsiasi altro tipo di aiuto”, ha scritto il serbo in una conversazione WhatsApp pubblicata dall’ucraino su Instagram. L’ex numero 31 del mondo aveva chiuso la carriera all’età di 36 anni dopo gli Australian Open prima di tornare a Kiev per poi arruolarsi.