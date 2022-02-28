Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Arcadia e Nur Sultan: I Main Draw

28/02/2022 22:08 Nessun commento
Kurumi Nara nella foto
Kurumi Nara nella foto

ITF ARCADIA(Usa 60k cemento outdoor)
In attesa….



ITF NUR-SULTAN(Kaz 25k cemento indoor)
[1] Yuliya Hatouka BLR vs Diana Marcinkevica LAT
wc Sofiya Chursina KAZ vs TBD
wc Yekaterina Dmitrichenko KAZ vs TBD
[5] Anastasia Zakharova RUS vs TBD

[3] Kurumi Nara JPN vs Vlada Koval RUS
Anna Kubareva BLR vs Sofya Lansere RUS
Eva Lys GER vs Ksenia Zaytseva RUS
Berfu Cengiz TUR vs [6] Linda Noskova CZE

[7] Nigina Abduraimova UZB vs wc Zhibek Kulambayeva KAZ
Anhzelika Isaeva RUS vs TBD
wc Gozal Ainitdinova KAZ vs TBD
[4] Valeria Savinykh RUS vs TBD

[8] Anna Siskova CZE vs Ekaterina Kazionova RUS
Kamilla Bartone LAT vs TBD
Ekaterina Makarova RUS vs Darya Astakhova RUS
[2] Aliona Bolsova ESP vs TBD

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