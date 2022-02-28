ITF Arcadia e Nur Sultan: I Main Draw
ITF ARCADIA(Usa 60k cemento outdoor)
In attesa….
ITF NUR-SULTAN(Kaz 25k cemento indoor)
[1] Yuliya Hatouka vs Diana Marcinkevica
Sofiya Chursina vs TBD
Yekaterina Dmitrichenko vs TBD
[5] Anastasia Zakharova vs TBD
[3] Kurumi Nara vs Vlada Koval
Anna Kubareva vs Sofya Lansere
Eva Lys vs Ksenia Zaytseva
Berfu Cengiz vs [6] Linda Noskova
[7] Nigina Abduraimova vs Zhibek Kulambayeva
Anhzelika Isaeva vs TBD
Gozal Ainitdinova vs TBD
[4] Valeria Savinykh vs TBD
[8] Anna Siskova vs Ekaterina Kazionova
Kamilla Bartone vs TBD
Ekaterina Makarova vs Darya Astakhova
[2] Aliona Bolsova vs TBD
TAG: Tornei ITF
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