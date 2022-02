Pavlyuchenkova prende posizione: “Ambizione personale o motivi politici non possono giustificare la violenza”

La tennista russa Anastasia Pavlyuchenkova ha da poco pubblicato sui propri canali social una netta presa di posizione contro la politica aggressiva posta in essere dal leader del suo paese Putin con l’invasione all’Ucraina.

“Gioco a tennis fin da quando ero molto piccola” scrive Anastasia, “Ho rappresentato la Russia per tutta la mia vita. È la mia casa e il mio paese. Ma adesso sono terrorizzata, come la mia famiglia ed i miei amici. Non per questo ho paura di esprimere la mia posizione. Sono contro la guerra e la violenza. L’ambizione personale e motivi politici non giustificano la violenza. Questo ci priva del nostro futuro, e non solo a noi ma ai nostri figli. Sono confusa, non so cosa fare per dare un contributo in questa situazione. Sono soltanto un’atleta che gioca a tennis. Non sono un politico, una figura pubblica. Non ho alcuna esperienza in questo campo. Posso solo esprimere pubblicamente il mio dissenso con queste decisioni e parlarne apertamente. Stop alla violenza, stop alla guerra”.