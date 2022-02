ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Alessandro Giannessi

ATP 250 Santiago – Tabellone di Qualificazione – terra

(1) Milojevic, Nikola vs Rodriguez Taverna, Santiago Fa

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (7) Mena, Facundo

(2) Londero, Juan Ignacio vs Collarini, Andrea

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (6) Giannessi, Alessandro

(3) Kolar, Zdenek vs (Alt) Casanova, Hernan

(WC) Nunez, Daniel Antonio vs (5) Olivo, Renzo

(4) Ugo Carabelli, Camilo vs Lama, Gonzalo

(WC) Torres, Benjamin vs (8) Kicker, Nicolas

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Daniel Antonio Nunez vs [5] Renzo Olivo

2. [2] Juan Ignacio Londero vs Andrea Collarini (non prima ore: 18:00)

3. [1] Nikola Milojevic vs Santiago Fa Rodriguez Taverna

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [6] Alessandro Giannessi

2. [3] Zdenek Kolar vs [Alt] Hernan Casanova (non prima ore: 18:00)

3. Matheus Pucinelli De Almeida vs [7] Facundo Mena