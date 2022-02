ATP 500 Rio de Janeiro: Fabio Fognini gioca un grandissimo match, elimina Carreno Busta e conquista i quarti di finale

Bellissima vittoria di Fabio Fognini che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il tennista ligure ha sconfitto questa notte, in Italia, al secondo turno lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il risultato di 57 64 63 dopo 3 ore di gioco.

Ai quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Federico Coria classe 1992 e n.63 ATP.

Partita di altissimo livello giocata da Fabio che nel primo parziale era stato avanti anche per 5 a 3 e poi sul 5 a 4 aveva mancato due palle set prima di perdere la battuta e poi poco dopo il parziale per 5 a 7 con lo spagnolo che infilava un parziale di 4 game consecutivi.

Nel secondo set l’azzurro tremava nel sesto gioco quando annullava due palle break ma poi si riprendeva ed a suon di colpi di vincenti si procurava una palla break sul 4 pari.

Carreno Busta commetteva doppio fallo e Fognini piazzava il break e nel gioco successivo teneva il servizio a 30 conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel terzo parziale Fabio andava avanti di un break veniva però subito recuperato nel gioco seguente.

Nel quarto game l’azzurro annullava una delicata palla break e poi chiamava il fisioterapista per un problema al braccio destro.

Alla ripresa l’azzurro inseriva il turbo e dal 2 a 3, senza break, infilava uno stupendo parziale di quattro game consecutivi giocando un tennis splendido pieni di vincenti e colpi davvero notevoli e conquistava meritatamente la partita per 6 a 3.

ATP Rio de Janeiro Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 7 4 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 5 6 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

03:00:106 ACES 43 DOUBLE FAULTS 469/95 (73%) FIRST SERVE 70/116 (60%)48/69 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 40/70 (57%)9/26 (35%) 2ND SERVE POINTS WON 29/46 (63%)5/10 (50%) BREAK POINTS SAVED 9/12 (75%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1530/70 (43%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 21/69 (30%)17/46 (37%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/26 (65%)3/12 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 5/10 (50%)15 RETURN GAMES PLAYED 1657/95 (60%) SERVICE POINTS WON 69/116 (59%)47/116 (41%) RETURN POINTS WON 38/95 (40%)104/211 (49%) TOTAL POINTS WON 107/211 (51%)