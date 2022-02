Dopo quasi tre anni, tornano nel calendario ITF i tornei di Santa Margherita di Pula

Una bella notizia per tutto il movimento tennistico italiano e non solo: nel mese di aprile, si tornerà a giocare sui campi in terra battuta all’aperto di Santa Margherita di Pula. Dopo le note vicissitudini legate all’emergenza Covid-19 che hanno portato alla cancellazione di tutti i tornei previsti per il 2020 e il 2021, a quasi tre anni dall’ultima volta il circuito ITF tornerà a fare tappa in Sardegna con ben cinque tornei combined in altrettante settimane consecutive, dall’11 aprile al 15 maggio.

Nell’ottobre 2019 si giocarono gli ultimi tornei a Santa Margherita di Pula, entrambi da $25.000 di montepremi: nel maschile si impose Giulio Zeppieri, che sconfisse agevolmente il brasiliano Bruno Sant’Anna in due set, mentre tra le ragazze trionfò l’argentina Nadia Podoroska, che non lasciò scampo alla nostra Martina Trevisan.

TORNEI MASCHILI

M25 Santa Margherita di Pula – dall’11 aprile

M25 Santa Margherita di Pula – dal 18 aprile

M25 Santa Margherita di Pula – dal 25 aprile

M25 Santa Margherita di Pula – dal 2 maggio

M25 Santa Margherita di Pula – dal 9 maggio

TORNEI FEMMINILI

W25 Santa Margherita di Pula – dall’11 aprile

W25 Santa Margherita di Pula – dal 18 aprile

W25 Santa Margherita di Pula – dal 25 aprile

W25 Santa Margherita di Pula – dal 2 maggio

W25 Santa Margherita di Pula – dal 9 maggio