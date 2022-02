Il torneo di Monte Carlo annuncia le restrizioni Covid-19. Porte aperte per Novak Djokovic

Sono poche le certezze sui tornei che Novak Djokovic potrà disputare durante questa stagione, soprattutto se continuerà a non essere vaccinato contro il Covid-19. Al numero uno del mondo, però, sono rimaste speranze di poter competere nel torneo Masters 1000 di Monte-Carlo, anche se questo scenario è tutt’altro che garantito. In ogni caso, l’annuncio dei protocolli sanitari mantiene, almeno, tale possibilità.

Ora, come ha ufficializzato il torneo monegasco, sarà necessario presentare un passaporto vaccinale, ma ciò non implica necessariamente la vaccinazione stessa. Per avere la possibilità di partecipare al torneo, si avrà bisogno di una di queste tre cose: un certificato di vaccinazione, un certificato di guarigione valido o un certificato medico di controindicazione al vaccino.

Il problema è che le regole sono soggette a cambiamenti fino al 17 aprile e c’è poca chiarezza riguardo al certificato di guarigione. Può fare la differenza per quanto tempo è considerato valido, se sarà di sei mesi allora Djokovic soddisferà i requisiti per giocare nel torneo che si gioca nel paese in cui vive.

Tuttavia, Djokovic dovrebbe chiarire le cose nelle prossime settimane per quanto riguarda il suo calendario 2022.