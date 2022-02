ITF Altenkirchen e Porto: I Main Draw

ITF ALTENKIRCHEN(Ger 60k carpet indoor)

[1] Greet Minnen vs Ekaterina Kuznetsova

Ylena In-albon vs Ella Seidel

Eva Lys vs Julia Middendorf

Daniela Vismane vs [6] Cristina Bucsa

[3] Jule Niemeier vs Urszula Radwanska

Jenny Duerst vs Nastasja Schunk

Georgina Garcia-perez vs Simona Waltert

Mariam Bolkvadze vs [8] Katie Boulter

[7] Aliona Bolsova vs Kathinka Von deichmann

Anna Blinkova vs Ysaline Bonaventure

Noma Noha akugue vs Yuriko Lily Miyazaki

Erika Andreeva vs [4] Anna-Lena Friedsam

[5] Daria Snigur vs Arlinda Rushiti

Mona Barthel vs Susan Bandecchi

Stephanie Wagner vs Suzan Lamens

Joanne Zuger vs [2] Viktoriya Tomova

ITF PORTO(Por 25k cemento indoor)

[1] Laura Siegemund vs Emeline Dartron

Oleksandra Oliynykova vs Cristiana Ferrando

Quirine Lemoine vs Leolia Jeanjean

Tatiana Pieri vs [8] Maja Chwalinska

[3] Valentini Grammatikopoulou vs Angela Fita boluda

Adrienn Nagy vs Nika Radisic

Monika Kilnarova vs Celia Cervino ruiz

Yasmine Mansouri vs [6] Anastasia Kulikova

[7] Mandy Minella vs Veronika Erjavec

Caroline Romeo vs Victoria Muntean

Lucia Cortez llorca vs Ashley Lahey

Yanina Wickmayer vs [4] Kurumi Nara

[5] Giulia Gatto-monticone vs Elizabet Hamaliy

Matilde Jorge vs Moyuka Uchijima

Audrey Albie vs Federica Rossi

Alice Robbe vs [2] Julia Grabher