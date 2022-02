WTA 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Sorteggio da incubo per Camila Giorgi. Prima Kvitova e poi Sabalenka

WTA 500 Dubai – Tabellone Principale – hard

(1) Aryna Sabalenka vs Qualifier

Petra Kvitova vs Camila Giorgi

Sofia Kenin vs Jelena Ostapenko

Daria Kasatkina vs (6) Iga Swiatek

(3) Paula Badosa vs Qualifier

(WC) Alison Riske vs Simona Halep

Cori Gauff vs Jessica Pegula

(WC) Vera Zvonareva vs (8) Ons Jabeur

(7) Anett Kontaveit vs (WC) Mayar Sherif

Elise Mertens vs Qualifier

Veronika Kudermetova vs Victoria Azarenka

Danielle Collins vs (4) Garbiñe Muguruza

(5) Maria Sakkari vs Qualifier

Qualifier vs Elina Svitolina

Irina-Camelia Begu vs Qualifier

(WC) Caroline Garcia vs (2) Barbora Krejcikova