ATP 250 Delray Beach: Il Tabellone Principale. Norrie guida il seeding. Presenza di Seppi

ATP 250 Delray Beach – Tabellone Principale – Hard

(1) Norrie, Cameron vs Bye

Otte, Oscar vs Qualifier/Special Exempt

Gojowczyk, Peter vs Seppi, Andreas

Kokkinakis, Thanasi vs (5) Korda, Sebastian

(4/WC) Paul, Tommy vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Querrey, Sam

Johnson, Steve vs Anderson, Kevin

Qualifier/Special Exempt vs (6) Brooksby, Jenson

(8) Cressy, Maxime vs Millman, John

Sandgren, Tennys vs Giron, Marcos

Thompson, Jordan vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (3/WC) Dimitrov, Grigor

(7) Mannarino, Adrian vs Qualifier/Special Exempt

Nakashima, Brandon vs Kudla, Denis

(WC) Sock, Jack vs Altmaier, Daniel

Bye vs (2) Opelka, Reilly