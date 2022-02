Juan Martin Del Potro perde netto contro Delbonis a Buenos Aires. L’argentino che ha annunciato il ritiro non giocava un match ufficiale da ben 26 mesi

Juan Martin Del Potro, ex top 5, è tornato in campo ed ha perso in quello che era il suo primo match dopo due anni e mezzo e dopo aver subito un’altra operazione al ginocchio destro.

La Torre de Tandil è tornata a giocare in casa nell’ATP 250 di Buenos Aires e, come previsto, l’atmosfera era tutta per lui. Eppure, pur avendo la folla completamente dalla sua parte, Del Potro ha ceduto al connazionale Federico Delbonis con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo 1h25 minuti di gioco.

Del Potro è entrato nel match visibilmente nervoso, facendo molti errori non forzati e non riuscendo a imporsi con il servizio. Più che un problema fisico, Del Potro sembrava molto teso frutto della lunga assenza e l’aspettativa di tornare alla competizione.

Nel secondo set, Del Potro è riuscito a migliorare il suo livello di gioco, si è presentato più aggressivo e con colpi molto più vicini a “quelli” di una volta, tuttavia, Delbonis è stato sempre molto concentrato e non ha reso il compito di Del Potro più facile.

Resta da vedere se Del Potro si recherà in Brasile per giocare la prossima settimana l’ATP 500 di Rio de Janeiro, le lacrime però verso la fine della partita fanno pensare la conclusione della carriera di questa leggenda del tennis argentino e mondiale.