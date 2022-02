Il ritorno di Del Potro avrà una spettatrice molto speciale (per la prima volta ci sarà la madre)

Questo martedì è segnato dal tanto atteso ritorno di Juan Martin Del Potro e, allo stesso tempo, dal possibile addio ai campi.

L’argentino giocherà l’ATP 250 a Buenos Aires, in quello che sarà il suo primo torneo da giugno 2019, e le aspettative che circondano questa partita sono già molto alte.

E come se non bastasse, sugli spalti ci sarà una spettatrice davvero speciale. Del Potro ha rivelato in conferenza stampa che sua madre Patricia sarà presente per vedere suo figlio giocare a livello professionistico per la prima volta in carriera!

Può sembrare strano ma il primo incontro della madre, potrebbe essere l’ultimo di Del Potro. Indipendentemente dal risultato, aspettatevi momenti di grande emozione che non lascerà nessuno indifferente.