Torna in calendario il torneo Future da $25.000 di Trento: si giocherà dal 28 febbraio

Dopo una stagione di pausa “forzata” a causa della pandemia, torna in calendario il torneo Future da $25.000 di montepremi di Trento. Vinto nel 2020 dal belga Ruben Bemelmans sull’austriaco Alexander Erler (a segno rispettivamente su Francesco Forti e Julian Ocleppo negli incontri di semifinale), l’evento in programma sui campi in cemento indoor dell’ATA Battisti sarà il primo di questa categoria ad andare in scena in Italia nel 2022.

L’inizio delle qualificazioni è previsto per il 28 febbraio, mentre la finale si disputerà il 6 marzo. Nei prossimi giorni, sul sito ufficiale dell’ITF, sarà resa nota l’entry list ufficiale della manifestazione. Al momento, quello di Trento risulta essere l’unico torneo Future in calendario quest’anno nel nostro Paese: ovviamente, però, l’ITF pubblicherà prossimamente un nuovo aggiornamento dal quale si spera possano essere svelati nuovi tornei.