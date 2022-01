ATP 250 Pune: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Musetti e Mager già al secondo turno

ATP 250 Pune (India), cemento – Tabellone Principale

(1) Karatsev, Aslan vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Kovalik, Jozef vs (PR) Bhambri, Yuki

(WC) Ramanathan, Ramkumar vs (8) Travaglia, Stefano

(3) Mager, Gianluca vs Bye

(WC) Kadhe, Arjun vs Sousa, Joao

Gaio, Federico vs Albot, Radu

(WC) Gunneswaran, Prajnesh vs (5) Altmaier, Daniel

(6) Ruusuvuori, Emil vs Gerasimov, Egor

Qualifier vs Ilkel, Cem

Novak, Dennis vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (4) Vesely, Jiri

(7) Berankis, Ricardas vs Halys, Quentin

Majchrzak, Kamil vs Qualifier

Grenier, Hugo vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (2) Musetti, Lorenzo

ATP 250 Pune (India), cemento – Tabellone Qualificazione

(1) Celikbilek, Altugvs (WC) Sasikumar, Mukund(WC) Sureshkumar, Manishvs (8) Kopriva, Vit

(2) Couacaud, Enzo vs (Alt) Muller, Alexandre

(Alt) Harris, Andrew vs (5) Clarke, Jay

(3) Ymer, Elias vs Kuzmanov, Dimitar

Polmans, Marc vs (7) Tseng, Chun-hsin

(4) Masur, Daniel vs Coppejans, Kimmer

Moroni, Gian Marco vs (6) Donskoy, Evgeny

COURT 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. [WC] Manish Sureshkumar vs [8] Vit Kopriva

2. [1] Altug Celikbilek vs [WC] Mukund Sasikumar

3. [2] Enzo Couacaud vs [Alt] Alexandre Muller (non prima ore: 11:00)

COURT 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. [3] Elias Ymer vs Dimitar Kuzmanov

2. [4] Daniel Masur vs Kimmer Coppejans

3. [Alt] Andrew Harris vs [5] Jay Clarke

COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. Marc Polmans vs [7] Chun-hsin Tseng

2. Gian Marco Moroni vs [6] Evgeny Donskoy