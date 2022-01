Australian Open: l’Italia sogna con Sinner e Berrettini, in quota semifinale a portata di mano

L’Italia è assoluta protagonista agli Australian Open, dove Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono i primi azzurri a raggiungere contemporaneamente i quarti di finale. Dopo il successo del tennista romano, anche l’altoatesino ha superato gli ottavi, ma l’obiettivo è andare ancora avanti nel tabellone. Berrettini, in campo domattina contro Gael Monfils, parte favorito per i betting analyst, che vedono un suo successo a 1,55, mentre il passaggio in semifinale del francese è visto a 2,45. Per quanto riguarda il set betting, in pole il successo in tre parziali dell’italiano, offerto a 3,50, mentre l’1-3 sempre in favore del classe 1996 si gioca a 3,80. Segue il 3-1 per Monfils, a 5,75.

Mercoledì toccherà invece a Jannik Sinner che parte favorito con il numero 4 del ranking Stefanos Tsitsipas: un successo del giovane altoatesino paga 1,72, mentre la vittoria del classe 1998 greco è in quota a 2,09. Il set betting vede il 3-1 per Sinner a 4,44 e il 3-0 a 4,82, mentre l’1-3 in favore del greco è offerto a 5,39.

Per la vittoria del primo slam del 2022 è sempre Daniil Medvedev il favorito, in quota a 2, davanti a Rafael Nadal a 3,50. Diverse invece le valutazioni per gli uomini di punta azzurri: sul tabellone il terzo posto è di Sinner, a 10, seguito da Berrettini a 12.

Australian Open – Quote e scontri diretti

tomorrow, 04:00 QF Shapovalov (14) – Nadal (6) 2-3 3.22 1.36

tomorrow, 10:30 QF Monfils (17) – Berrettini (7) 0-2 2.37 1.60

26.01., 01:00 QF Sinner (11) – Tsitsipas (4) 1-2 1.66 2.24

26.01., 01:00 QF Auger Aliassime (9) – Medvedev (2) 0-3 5.83 1.14

tomorrow, 02:30 QF Krejcikova (4) – Keys 0-0 1.80 2.06

tomorrow, 09:00 QF Barty (1) – Pegula (21) 1-0 1.15 5.62

26.01., 01:00 QF Swiatek (7) – Kanepi 0-0 1.25 4.03

26.01., 01:00 QF Collins (27) – Cornet 0-0 1.34 3.33