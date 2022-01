Challenger Quimper, Santa Cruz e Columbus: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Andrea Arnaboldi (LIVE)

CHALLENGER Quimper (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Quimper Evan Furness [6] Evan Furness [6] 15 4 4 Matteo Martineau [12] • Matteo Martineau [12] 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Martineau 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-1 E. Furness 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Martineau 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Furness 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Martineau 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Furness 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Martineau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Furness 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Furness 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 E. Furness 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Furness 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Furness 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [6] Evan Furnessvs [12] Matteo Martineau

2. [1/WC] Alexandre Muller vs Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Andrey Kuznetsov vs [9] Jonas Forejtek



Il match deve ancora iniziare

4. Maxime Janvier vs Lucas Pouille (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Marc-Andrea Huesler vs [WC] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marvin Moeller vs Shintaro Mochizuki



ATP Quimper Marvin Moeller • Marvin Moeller 0 3 6 0 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 0 6 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Moeller 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Moeller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Moeller 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Moeller 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Moeller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Moeller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Tim Van Rijthoven vs [11] Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Andrea Arnaboldi vs [7] Hiroki Moriya TDQ



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Dennis Novak vs Zizou Bergs (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santa Cruz (Bolivia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Quentin Folliotvs [WC] Juan Carlos Prado Angelo

2. [1/WC] Pedro Cachin vs [9] Ignacio Monzon



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Federico Zeballos vs Nicolas Moreno De Alboran (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Darian King vs [WC] Murkel Dellien (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Matias Franco Descotte vs [12] Preston Brown



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Gonzalo Villanueva vs [7/Alt] Michel Vernier



Il match deve ancora iniziare

3. Genaro Alberto Olivieri vs [7] Facundo Mena



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Diego Hidalgo vs [11/Alt] Sergio Galdos



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Cristian Rodriguez vs [10] Alejandro Mendoza



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Sakamoto vs Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Columbus (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Donald Youngvs Ryan Harrison

2. [4] Peter Polansky vs [8] Sebastian Fanselow



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Emilio Nava vs [9] Nick Hardt



Il match deve ancora iniziare

4. Dominic Stricker vs [2] Tennys Sandgren (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Alexander Bernard vs Stefan Kozlov (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Jack Sock vs Christopher Eubanks (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Tobias Kamke vs Roberto Quiroz



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Yosuke Watanuki vs [10] Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Nicolas Mejia vs Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

4. Geoffrey Blancaneaux vs [6] Emilio Gomez (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Yasutaka Uchiyama vs Nicola Kuhn (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Go Soeda vs [PR] Tung-Lin Wu (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare