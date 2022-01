Matteo Berrettini dopo l’accesso ai quarti di finale agli Australian Open: “A New York con Monfils fu un match durissimo, pieno di emozioni per entrambi…ci conosciamo bene: sarà sicuramente una battaglia” (con il video della partita)

Matteo Berrettini “Ci tenevo tanto ad avere ancora un’occasione di andare avanti qui dopo quello che era successo lo scorso anno. Sono stato preciso con il servizio, sentivo che la percentuale era buona ma non credevo così alta. Servire bene mi ha fatto arrivare più fresco nei turni di risposta. Sono contento, perché dopo i cinque set con Alcaraz ho recuperato bene.

Ho giocato un match solido, attento. Ho servito bene, mentre lui non riusciva a intuire la direzione della mia battuta. Cosa, questa, che mi dava maggiore libertà di azione e maggiore tranquillità nello scambio, così come quando mi trovavo alla risposta. Anche se poi in realtà ho avuto tante chance che non ho sfruttato.

A causa dell’infortunio a Torino la pre-season è stata breve ma intensa: la mia squadra è stata brava a portarmi fino a qui. A New York con Monfils fu un match durissimo, pieno di emozioni per entrambi…ci conosciamo bene: sarà sicuramente una battaglia”.

“Primo italiano a raggiungere i quarti in tutti gli Slam? Non lo sapevo, me lo hanno comunicato dopo la partita e ovviamente questo dato mi fa piacere, mi riempie di orgoglio. Significa che sto combinando qualcosa di buono. Mi ha fatto sorridere pensare a quando giocavo il torneo Juniores, e il mio obiettivo era entrare un giorno nelle qualificazioni degli Slam… Onestamente non avrei mai creduto di poter realizzare tutto questo. Ho sempre visto i grandi del passato con grande rispetto, e non avrei mai immaginato di poter togliere un record a qualcuno”.

“Sapevo di dover avere pazienza, era questa la parola chiave che avevamo trovato col mio team. Contro uno che gioca come Carreno Busta, per vincere bisogna avere pazienza. Ho avuto delle chance e sono volate via, un po’ per merito suo e in parte per miei errori. Ma in quei casi bisogna essere capaci di resettare e concentrarsi sul prossimo punto”.

“Gael Monfils al prossimo turno? Senza dubbio lui è un giocatore di straordinaria esperienza, ha giocato molti match di questo livello negli Slam. Ma a queste situazioni in fondo mi ci sto abituando anche io. È vero che ha 10 anni più di me, ma fisicamente si dimostra più giovane: è in perfetta forma e corre tanto”.

Sarà un avversario complicato da affrontare. Ho dei bei ricordi di quando l’ho affrontato nei quarti di finale di uno Slam, speriamo di riuscire a ripetere quella bella prestazione”.

