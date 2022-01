Australian Open Juniores: Il Tabellone Principale Maschile e Femminile

Australian Open Juniores – Tabellone Principale Maschile

(1) B. Kuzuhara vs D. Minighini

(WC) E. Winter vs K. Zhzhenov

V. Petr vs A. Basile

L. Mikrut vs (16) L. Midon

(12) C. Wong vs (WC) A. Jasika

H. Barton vs T. Tokac

(WC) M. Batyutenko vs M. Rankin

A. Gea vs (7) E. Butvilas

(3) A. Vallejo vs (Q) A. Harazaki

W. Shin vs (Q) R. Murali

P. Buldorini vs B. Zgola

(WC) A. Braund vs (14) D. Prizmic

(9) R. Pacheco Mendez vs L. Boika

(WC) C. Errey vs J. Weekes

L. Gavrielides vs J. Nicod

D. Dietrich vs (5) I. Buse

(8) O. Pieczkowski vs A. Ghibaudo

(Q) L. Bowden vs Y. Rahman

G. Bailly vs (WC) C. Camus

Y. Demin vs (10) K. Ivanovski

(15) B. Artnak vs (WC) H. Jones

(Q) D. Verbeek vs T. Nirundorn

G. Campana Lee vs A. Kim

J. Kobierski vs (4) J. Mensik

(6) G. Debru vs C. Koshis

(Q) J. Loutit vs (WC) J. Jin

L. Jones vs C. Van Schalkwyk

(Q) Q. Duong vs (11) K. Feldbausch

(13) O. Colak vs D. Dinev

(Q) H. Lamchinniah vs L. Alvarez Valdes

(Q) G. Gandolfi vs M. Donald

A. Kukasian vs (2) M. Poljicak

(1) P. Marcinkovs A. BlokhinaK. Crossvs A. GurevaA. Smejkalovavs (WC) C. AuliaD. Glushkovavs (15) L. Hietaranta

(10) Y. Bartashevich vs (Q) H. Kinoshita

L. Radivojevic vs (WC) Y. Yan

(Q) F. Urgesi vs A. Okutoyi

(Q) Z. Larke vs (7) J. Svendsen

(3) K. Zaytseva vs (Q) Y. Li

A. Todoni vs (WC) R. Gilheany

G. Pedone vs (Q) M. Mushika

(WC) T. Gibson vs (13) L. Hovde

(12) H. Vandewinkel vs M. Kupres

(WC) L. Taylor vs D. Salkova

A. El Aouni vs R. Stoiber

C. Fontenel vs (6) M. Laki

(5) C. Ngounoue vs N. Berecoechea

V. Ferrara vs E. Khayrutdinova

A. Xu vs (WC) L. Fairclough

C. Kuhl vs (11) L. Ciric Bagaric

(16) E. Pridankina vs C. Kempenaers-Pocz

A. Mert vs (WC) S. Saito

T. Valentova vs A. Candiotto

I. Balus vs (4) S. Sierra

(8) S. Costoulas vs A. Sagandikova

(Q) A. Nayar vs M. Safi

T. Sretenovic vs D. Pavlou

M. Mushika vs (9) C. Naef

(14) V. Mboko vs (Q) E. Micic

Q. Lopez vs L. Havlickova

P. Paukstyte vs (WC) T. Preston

(Q) D. Valente vs (2) D. Shnaider