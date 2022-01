Zverev: “Favoriti? Non ci dimentichiamo di Nadal”

Alexander Zverev sta confermando anche nei primi match agli Australian Open 2022 di aver fatto un grande passo in avanti. Dopo anni vissuti con troppi match tribolati nei primi turni degli Slam, con molti set lasciati per strada ed energie sprecate, adesso il tedesco “macina” i primi avversari nei Major con discreto agio. Dalla scorsa estate Zverev è inciampato poche volte: vittoria alle Olimpiadi, sconfitta in semifinale a US Open (5 set contro Djokovic), vittoria a Vienna, semifinale a Bercy (sconfitto da Medvedev), vittoria alle Finals superando sia Medvedev che Djokovic. Unica sconfitta “brutta” quella di Indian Wells, contro un Fritz in quel torneo indemoniato (e perdendo comunque al tiebreak decisivo). Forte di un vero salto di qualità, non sorprende che il tedesco ora veleggi sicuro nei primi turni a Melbourne e sia giustamente candidato alla vittoria del torneo, ancor più dopo l’assenza di Djokovic.

Non si nasconde dietro un dito, ambisce giustamente a vincere il suo primo Slam e riflette su chi siano i rivali più pericolosi. Scontato pensare a Medvedev, finalista nel 2021, ma ricorda a tutti che è tornato un certo Nadal e sta giocando un grande tennis nei suoi match…

“Novak era chiaramente il favorito. È quello che ha vinto più titoli qui. Ma oltre a questo, Daniil ha vinto grandi tornei negli ultimi mesi e anni, rendendolo uno dei migliori giocatori sul cemento in circolazione. Io ho vinto le Olimpiadi, le Finals di Torino e cose del genere, sono in grado di giocare molto bene sul cemento. Anche Tsitsipas può fare molto bene qui, ma credo sinceramente che Rafa Nadal sia quello da guardare con più attenzione. Sta tornando a giocare di nuovo un tennis incredibile. È qualcuno che non possiamo dimenticare in questo torneo”.

Zverev si considera un giocatore completo, buono su ogni superficie: “Sto andando molto bene su tutte le superfici, tranne forse l’erba. Ho vinto tre titoli Masters sulla terra battuta, più di quanti ne abbia mai vinti sul cemento. È soprattutto come mi muovo, dove metto i miei colpi, so di essere capace di colpire la palla molto forte. I campi in cemento oggi sono più lenti di prima. Non è corretto dire che faccia bene solo sul duro, posso giocare ad alto livello ovunque”.

Ricordiamo che Rafa Nadal ha vinto gli Australian Open solo nel 2009, perdendo 4 finali: contro Wawrinka, Djokovic (2) e Federer.

Marco Mazzoni