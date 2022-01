Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 19 Gennaio 2022. Trevisan e Bronzetti sulla Rod Laver Arena. Berrettini e Giorgi sulla John Cain Arena

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) M. Trevisan vs (8) P. Badosa

(1) A. Barty vs (Q) L. Bronzetti

(Q) Y. Hanfmann vs (6) R. Nadal

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

M. Brengle vs (13) N. Osaka

(3) A. Zverev vs J. Millman

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Tan vs (15) E. Svitolina

S. Kwon vs (14) D. Shapovalov

(4) B. Krejcikova vs (WC) X. Wang

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) Q. Zheng vs (5) M. Sakkari

(17) G. Monfils vs A. Bublik

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Martincova vs (30) C. Giorgi

M. Keys vs J. Cristian (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(WC) S. Kozlov vs (7) M. Berrettini (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(10) H. Hurkacz vs A. Mannarino

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(24) V. Azarenka vs J. Teichmann

T. Griekspoor vs (19) P. Carreno Busta

(22) B. Bencic vs A. Anisimova

M. McDonald vs (18) A. Karatsev

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(32) S. Sorribes Tormo vs M. Kostyuk

B. Pera vs (21) J. Pegula

(31) C. Alcaraz vs D. Lajovic

P. Martinez vs (16) C. Garin

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

O. Otte vs (25) L. Sonego

A. Riske vs (26) J. Ostapenko

(WC) A. Bolt / (WC) J. McCabe vs (WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

(Q) R. Albot vs (WC) A. Vukic

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) M. Granollers / (3) H. Zeballos vs (A) Y. Nishioka / (A) J. Vesely

(WC) S. Mendez / (WC) T. Preston vs C. Garcia / K. Mladenovic

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs (WC) T. Huey / (WC) C. Rungkat

(12) N. Kichenok / (12) S. Mirza vs K. Juvan / T. Zidansek

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Friedsam / R. Olaru vs (WC) A. Cornet / (WC) D. Parry

E. Hozumi / M. Ninomiya vs K. Piter / M. Sherif

M. Reid / J. Thompson vs (WC) R. Hijikata / (WC) T. Schoolkate

L. Harris / A. Popyrin vs (4) J. Cabal / (4) R. Farah

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) K. Krawietz / (12) A. Mies vs S. Gonzalez / A. Molteni

(23) R. Opelka vs D. Koepfer

N. Parrizas Diaz vs M. Zanevska

(9) C. Dolehide / (9) S. Sanders vs A. Sharma / A. Tomljanovic

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Dzalamidze / K. Rakhimova vs (2) S. Aoyama / (2) E. Shibahara

S. Korda vs C. Moutet (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(28) K. Khachanov vs B. Bonzi

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Matos / F. Meligeni Rodrigues Alves vs S. Bolelli / F. Fognini

P. Martic / S. Rogers vs K. Christian / L. Marozava

D. Collins / D. Krawczyk vs D. Kasatkina / L. Samsonova (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

J. Paolini / H. Watson vs (WC) A. Bozovic / (WC) O. Tjandramulia

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) J. Murray / (8) B. Soares vs J. Duckworth / M. Polmans

G. Minnen / E. Perez vs (WC) J. Fourlis / (WC) M. Inglis

(WC) J. Kubler / (WC) C. O’Connell vs A. Davidovich Fokina / J. Munar

N. Basilashvili / M. Kecmanovic vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury

Court 14 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

R. Haase / B. van de Zandschulp vs (14) M. Arevalo / (14) J. Rojer

M. Kato / S. Santamaria vs (4) S. Stosur / (4) S. Zhang

I. Bara / E. Gorgodze vs (10) M. Bouzkova / (10) L. Hradecka

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Kenin / Y. Putintseva vs (14) Y. Xu / (14) Z. Yang

L. Djere / S. Travaglia vs R. Carballes Baena / H. Gaston (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

R. Arneodo / B. Paire vs (10) W. Koolhof / (10) N. Skupski

A. Danilina / B. Haddad Maia vs (A) A. Bondar / (A) O. Kalashnikova

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) I. Begu / (15) N. Stojanovic vs R. Peterson / A. Potapova

L. Fernandez / E. Routliffe vs (WC) L. Cabrera / (WC) P. Hon

N. Monroe / F. Tiafoe vs (6) T. Puetz / (6) M. Venus (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

L. Glasspool / H. Heliovaara vs F. Coria / A. Ramos-Vinolas

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Guarachi / (5) N. Melichar-Martinez vs (WC) P. Plipuech / (WC) A. Sutjiadi

M. Kecmanovic vs T. Paul

A. Van Uytvanck vs Q. Wang

(28) V. Kudermetova vs E. Ruse