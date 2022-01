Australian Open: Le dichiarazioni dei giocatori italiani nel Day 1 (con i video delle partite di oggi). Berrettini con il mal di pancia. Camila Giorgi ha avuto il covid

Matteo Berrettini : “Non è il caso di raccontare i dettagli, ma diciamo che ho avuto qualche problemino allo stomaco. Spero di stare meglio la prossima volta.”

BERRETTINI: DEDICA ALL’IMODIUM



GLI HL DI BERRETTINI-NAKASHIMA



Camila Giorgi : “La mia avversaria è rimasta in partita perché ho commesso qualche comprensibile errore. Ma sono davvero contenta di essere tornata in campo e soprattutto del mio livello di gioco.

Ho lavorato molto sul piano atletico durante la preparazione ed ho anche avuto il covid. Il 2021 è stato il mio anno magico, ma come dico sempre continuo a guardare avanti per togliermi altre soddisfazioni.

Credo di aver giocato una grande partita oggi Sono molto contenta della mia prestazione perché è importante giocare bene la prima partita dell’anno, dopo tanto tempo senza scendere in campo. Mi sento bene fisicamente, ho fatto sei settimane di preparazione quest’inverno principalmente sotto il profilo atletico. Mi piace molto l’atletica perché mi fa stare bene”.

GLI HL DI GRIEKSPOOR-FOGNINI