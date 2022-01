Espulso anche Filip Serdarusic per la stessa esenzione medica ottenuta da Djokovic e Voracova

Dopo Novak Djokovic e Renata Voracova, una terza persona agli Australian Open è stato espulso dal paese per la stessa esenzione medica. È Filip Serdarusic, fratello e allenatore di Nino Serdarusic, il croato che ha partecipato alle qualificazioni degli Australian Open e recentemente ha fatto parte della squadra croata di Coppa Davis a Madrid.

Come Voracova, Serdarusic non ha fatto alcun appello all’espulsione ed è tornato in Croazia.