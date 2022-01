Al Challenger Città di Forlì 2 domani l’esordio di Nardi e Kotov, vincitori delle ultime edizioni. E un altro vincitore, l’americano Cressy, esplode nei tornei d’Australia

Al Challenger Città di Forlì del TC Villa Carpena domani, martedì, esordiscono gli ultimi due vincitori del torneo romagnolo: il russo Kotov (nel dicembre 2021) e l’azzurrino Nardi fresco trionfatore ieri, domenica. E un altro vincitore di Forlì nell’autunno scorso, l’americano Maxime Cressy, è letteralmente esploso all’Atp Tour di Melbourne, vincendo 7 match consecutivi e cedendo solo in finale contro Rafa Nadal, salendo al n.75 del mondo.

Il secondo Challenger Città di Forlì iniziato oggi sulla superfice hard e indoor del Villa Carpena presenta in tabellone gli ultimi due vincitori del torneo internazionale della città romagnola. Si tratta del russo Pavel Kotov, 23 anni, che ha finito la stagione vincendo il Challenger di Forlì il 12 dicembre e riparte nel 2022 ancora da Forlì. Domani, martedì, il n.225 del mondo e quarta testa di serie affronterà all’esordio il romeno Copil. In campo sempre domani Luca Nardi, il diciottenne azzurrino che ha vinto ieri il primo Challenger Città di Forlì del 2022 (primo evento Atp in Europa) salendo al n.306 del mondo. Domani, affronta all’esordio nel secondo challenger forlivese un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Non solo, un terzo vincitore recente a Forlì, l’americano Maxime Cressy, dopo aver conquistato il titolo del Challenger romagnolo disputatosi in autunno (finale il 5 dicembre scorso) è volato in Australia e, partendo dalle qualificazioni, è giunto fino alla finale dell’Atp Tour di Melbourne (con sette vittorie consecutive), cedendo ma lottando contro l’ex numero 1 del mondo, lo spagnolo Rafa Nadal. Cressy è letteralmente esploso in classifica dopo Forlì, salendo oggi al numero 75 del mondo (dal n.127 del mondo dello scorso autunno). Un attestato di qualità che il torneo romagnolo, organizzato insieme da Tennis Lab Biella e dal Villa Carpena, merita ampiamente, dopo gli exploit organizzativi di questi ultimi tre mesi.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Pavel Kotov vs Marius Copil

2. [WC] Matteo Gigante vs [Q] Alexey Vatutin

3. [WC] Luca Potenza vs Zsombor Piros

4. Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 14:30)

5. [Q] Aldin Setkic vs [SE] Luca Nardi (non prima ore: 17:00)

6. [1] Vasek Pospisil vs [Q] Gijs Brouwer (non prima ore: 18:30)

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Evgenii Tiurnev vs [2] Antoine Hoang

2. [7] Kaichi Uchida vs [Q] Aidan McHugh

3. [Q] Adrian Andreev vs Malek Jaziri

4. Jay Clarke / Marius Copil vs Jack Draper / Borna Gojo (non prima ore: 14:30)

5. [4] Marco Bortolotti / Arjun Kadhe vs Kaichi Uchida / Tung-Lin Wu

6. Nicolas Mejia / Alexander Ritschard vs [WC] Giacomo Dambrosi / Matteo Gigante