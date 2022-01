Gli italiani nel circuito Future: il resoconto finale del 2021. Ventinove successi per i nostri portacolori

E’ andata ufficialmente in archivio, con l’inizio del nuovo anno, la stagione 2021 del tennis internazionale con gli ultimi tornei Future disputati nel mese di dicembre. I giocatori italiani impegnati a questo livello, quello che dà la “spinta” verso il circuito Challenger, hanno conquistato ben ventinove titoli nell’anno solare: il migliore è stato Franco Agamenone, che si è aggiudicato cinque tornei perdendo anche quattro finali tra gennaio e luglio, mentre sul secondo gradino del podio stazionano i giovani Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, entrambi con un bilancio di due successi e due finali perse.

Due titoli anche per Federico Arnaboldi, Edoardo Lavagno, Luca Nardi, Giovanni Fonio e Francesco Passaro; una vittoria per Alexander Weis, Luca Potenza, Mattia Bellucci, Simone Roncalli, Alessandro Ragazzi, Andrea Basso, Fabrizio Ornago, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli e Raul Brancaccio. Finali “stregate”, invece, per Giacomo Dambrosi e Marco Brugnerotto, sconfitti in tutti e tre gli ultimi atti disputati nel 2021.

FRANCO AGAMENONE (5 TITOLI – 4 FINALI)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. Filip Cristian Jianu (ROU) 7-6(0) 6-4

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Naoki Nakagawa (JPN) 6-7(3) 4-6

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Aziz Dougaz (TUN) 3-6 4-6

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Antoine Escoffier (FRA) 6-7(2) 6-3 6-2

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Eliakim Coulibaly (CIV) 6-2 6-3

MAGGIO – M25 Most (Repubblica Ceca) – vs Dalibor Svrcina (CZE) 4-6 6-7(3)

GIUGNO – M25 Montauban (Francia) – b. Jonathan Eysseric (FRA) 6-2 6-1

GIUGNO – M25 Bourg-en-Bresse (Francia) – vs Viktor Durasovic (NOR) 1-6 1-6

LUGLIO – M25 Casinalbo (Italia) – b. Matteo Arnaldi (ITA) 6-4 7-5

MATTEO ARNALDI (2 TITOLI – 2 FINALI)

LUGLIO – M25 Casinalbo (Italia) – vs Franco Agamenone (ITA) 4-6 5-7

AGOSTO – M25 Bolzano (Italia) – b. Alexander Weis (ITA) 6-0 6-1

SETTEMBRE – M25 Eupen (Belgio) – vs Facundo Diaz Acosta (ARG) 6-7(6) 2-6

SETTEMBRE – M25 Skopje (Macedonia) – b. Louis Wessels (GER) 6-1 6-0

LUCIANO DARDERI (2 TITOLI – 2 FINALI)

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Santiago Rodriguez Taverna (ARG) 6-3 7-5

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Omni Kumar (USA) 6-7(6) 3-6

LUGLIO – M15 Novi Sad (Serbia) – vs Filip Misolic (AUT) 4-6 4-6

AGOSTO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Duarte Vale (POR) 6-2 6-2

FEDERICO ARNABOLDI (2 TITOLI – 1 FINALE)

MAGGIO – M15 Heraklion (Grecia) – vs Ben Patael (ISR) 1-6 4-6

GIUGNO – M15 Bergamo (Italia) – b. Riccardo Balzerani (ITA) 6-1 6-2

LUGLIO – M15 L’Aquila (Italia) – b. Alexander Weis (ITA) 4-6 7-5 6-1

EDOARDO LAVAGNO (2 TITOLI – 1 FINALE)

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Alexander Shevchenko (RUS) 6-3 6-0

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Yan Bondarevskiy (RUS) 5-7 6-2 6-3

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Simone Roncalli (ITA) 1-6 2-6

LUCA NARDI (2 TITOLI – 1 FINALE)

GIUGNO – M15 Genova (Italia) – b. Johan Nikles (SUI) 6-4 6-2

LUGLIO – M15 Perugia (Italia) – vs Andrea Basso (ITA) 3-6 6-4 6-7(3)

SETTEMBRE – M25 Madrid (Spagna) – b. Louis Wessels (GER) 7-5 6-2

GIOVANNI FONIO (2 TITOLI – 1 FINALE)

GENNAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Juan Manuel Cerundolo (ARG) walkover

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-2 6-3

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolas Moreno De Alboran (USA) 5-7 4-6

FRANCESCO PASSARO (2 TITOLI)

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-1 6-4

AGOSTO – M15 Xativa (Spagna) – b. Inaki Montes de la Torre (ESP) 2-6 6-1 6-4

ALEXANDER WEIS (1 TITOLO – 3 FINALI)

LUGLIO – M15 L’Aquila (Italia) – vs Federico Arnaboldi (ITA) 6-4 5-7 1-6

AGOSTO – M25 Bolzano (Italia) – vs Matteo Arnaldi (ITA) 0-6 1-6

AGOSTO – M15 Warmbad-Villach (Austria) – vs Peter Heller (GER) 3-6 4-6

OTTOBRE – M15 Girona (Spagna) – b. Pol Toledo Bague (ESP) 6-2 6-7(7) 6-1

LUCA POTENZA (1 TITOLO – 2 FINALI)

MAGGIO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Lucas Catarina (MON) 1-6 6-2 6-1

LUGLIO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Eliakim Coulibaly (CIV) 7-5 2-6 4-6

AGOSTO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Mattia Bellucci (ITA) 3-6 3-6

MATTIA BELLUCCI (1 TITOLO – 1 FINALE)

MARZO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Petros Chrysochos (CYP) 0-6 2-6

AGOSTO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Luca Potenza (ITA) 6-3 6-3

SIMONE RONCALLI (1 TITOLO – 1 FINALE)

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Leonardo Aboian (ARG) 2-6 2-6

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – b. Edoardo Lavagno (ITA) 6-1 6-2

ALESSANDRO RAGAZZI (1 TITOLO – 1 FINALE)

AGOSTO – M15 Cairo (Egitto) – b. Ryota Tanuma (JPN) 7-6(5) 6-2

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Santiago de la Fuente (ARG) 6-3 2-6 0-2 Rit.

ANDREA BASSO (1 TITOLO)

LUGLIO – M15 Perugia (Italia) – b. Luca Nardi (ITA) 6-3 4-6 7-6(3)

FABRIZIO ORNAGO (1 TITOLO)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. José Francisco Vidal Azorín (ESP) 7-6(5) 2-6 6-4

FRANCESCO MAESTRELLI (1 TITOLO)

NOVEMBRE – M15 Heraklion (Grecia) – b. Alastair Gray (GBR) 6-0 3-6 7-5

FLAVIO COBOLLI (1 TITOLO)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – b. Dragos Nicolae Madaras (SWE) 0-6 6-3 6-3

RAUL BRANCACCIO (1 TITOLO)

FEBBRAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Oleksii Krutykh (UKR) 6-4 6-4

GIACOMO DAMBROSI (3 FINALI)

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – vs Giovanni Fonio (ITA) 2-6 3-6

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – vs Francesco Passaro (ITA) 1-6 4-6

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Orlando Luz (BRA) 4-6 6-3 4-6

MARCO BRUGNEROTTO (3 FINALI)

NOVEMBRE – M15 Torello (Spagna) – vs John Echeverria (ESP) 6-7(7) 4-6

NOVEMBRE – M15 Guatemala City (Guatemala) – vs Colin Sinclair (NMI) 1-6 7-5 4-6

DICEMBRE – M15 Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – vs Peter Bertran (DOM) 3-6 3-6

ALESSANDRO BEGA (2 FINALI)

MAGGIO – M15 Tbilisi (Georgia) – vs Alexander Shevchenko (RUS) 6-4 6-7(5) 3-6

AGOSTO – M25+H Lesa (Italia) – vs Matteo Martineau (FRA) 5-7 6-2 2-6

SAMUEL VINCENT RUGGERI (2 FINALI)

SETTEMBRE – M15 Ulcinj (Montenegro) – vs Rrezart Cungu (MNE) 6-3 2-6 1-6

OTTOBRE – M15 Selva Gardena (Italia) – vs Leandro Riedi (SUI) 6-7(1) 6-3 3-6

RICCARDO BALZERANI (2 FINALI)

FEBBRAIO – M15 Nur-Sultan (Kazakistan) – vs Michal Dembek (POL) 3-6 6-7(4)

GIUGNO – M15 Bergamo (Italia) – vs Federico Arnaboldi (ITA) 1-6 2-6

FRANCESCO FORTI (2 FINALI)

MAGGIO – M25 Kiseljak (Bosnia Erzegovina) – vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) 4-6 6-2 4-6

GIUGNO – M25 Klosters (Svizzera) – vs Nicolas Moreno De Alboran (USA) 4-6 3-6

EDOARDO EREMIN (1 FINALE)

FEBBRAIO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Yu-Hsiou Hsu (TPE) 3-6 2-6

PIETRO RONDONI (1 FINALE)

MARZO – M15 Porec (Croazia) – vs Filip Misolic (AUT) 4-6 4-6

LORENZO ROTTOLI (1 FINALE)

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Hady Habib (LBN) 3-6 4-6

GIANMARCO FERRARI (1 FINALE)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolae Frunza (ROU) 2-6 1-6

LUCA GIACOMINI (1 FINALE)

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Hong Seong-Chan (KOR) 5-7 3-6

DANIELE CAPECCHI (1 FINALE)

NOVEMBRE – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Marek Gengel (CZE) 7-6(6) 2-6 3-6

FRANCESCO VILARDO (1 FINALE)

NOVEMBRE – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Peter Fajta (HUN) 4-6 2-6

ANDREA PICCHIONE (1 FINALE)

NOVEMBRE – M15 Nules (Spagna) – vs Damien Wenger (SUI) 1-6 2-6

GIANLUCA ACQUAROLI (1 FINALE)

NOVEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Felix Gill (GBR) 6-7(4) 2-6