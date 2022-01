Il visto di Djokovic è stato cancellato, sarà imbarcato su di un volo oggi. Il comunicato ufficiale della polizia di frontiera australiana e del Premier Morrison

Dopo l’anticipazione del quotidiano The Age, è arrivata la nota ufficiale. “The Australian Border Force conferma che Mr. Djokovic non è riuscito a dimostrare il possesso dei requisiti per entrare in Australia, e quindi il suo visto è stato cancellato. I non cittadini che non ottengono un visto valido per l’ingresso o che hanno visto cancellato il proprio visto saranno trattenuti e quindi espulsi dal paese. l’ABF conferma che Djokovic è in possesso del proprio telefono”

Arriva anche la reazione del Premier Australiano, Scott Morrison, che stamattina si era speso con parole inequivocabili sul rispetto totale delle regole.

“Il visto del signor Djokovic è stato cancellato. Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini. Nessuno è al di sopra di queste regole. Le nostre forti politiche di confine sono state fondamentali per l’Australia che ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo per COVID, continuiamo a essere vigili.”

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022



Ecco la clamorosa anticipazione del quotidiano The Age: Il visto di Novak Djokovic è stato cancellato e gli è stato intimato di lasciare il paese già nella giornata di oggi. I suoi legali stanno presentando ricorso.