ATP Cup: Sinner vede il successo su Safiullin, per Berrettini c’è lo scoglio Medvedev

Quello con la Russia è un match da dentro o fuori per l’Italia in ATP Cup. Dopo la sconfitta all’esordio e il successo contro la Francia, come riporta Agipronews, la squadra azzurra deve cercare di vincere per assicurarsi il passaggio del turno.

Il match che apre le danze, quello tra Jannik Sinner e Roman Safiullin, vede prevalere nettamente il giovane azzurro, per cui una vittoria vale 1,17, mentre un successo del russo paga 5 volte la posta. Un successo di Sinner in due set è il risultato più probabile, a 1,52, mentre in caso di un set lasciato all’avversario, la quota sale a 4,10.

Incontro decisamente complicato, invece, per Matteo Berrettini. Il tennista romano affronta Daniil Medvedev, uno dei giocatori più temibili nel circuito, con la vittoria del russo che vale 1,30 volte la posta. Non è spacciato l’italiano, anche se sulla carta l’incontro appare davvero difficile: una vittoria di Berrettini è in quota a 3,50.