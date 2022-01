Novak Djokovic vince il duello con glii organizzatori dell’Australian Open. Esenzione medica per il n.1 del mondo che sarà a Melbourne

Finalmente sono stati risolti i dubbi sulla prima “grande storia” del 2022 nel mondo del tennis. Il numero uno del mondo Novak Djokovic sarà presente agli Australian Open. Gli è stata concessa un’esenzione medica dal governo dello stato di Vittoria.

E’ stato Djokovic stesso a comunicare la notizia attraverso il suo account personale Instagram dove ha postato una foto dell’aeroporto dove si dirigerà poi a Melbourne per prepararsi per l’Australian Open, cercando di conquistare il decimo successo al Melbourne Park. Il nativo di Belgrado ha scritto: “Buon anno a tutti! Auguro a tutti voi salute, amore e felicità che sia in ogni momento presente e che possiate sentire amore e rispetto l’uno per l’altro in questo meraviglioso pianeta. Ho passato momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e ora mi dirigerò a Melbourne con un’esenzione. Buon 2022!”

Quindi, il grande dubbio ora è stato risolto e vedremo come il campione serbo giocherà in Australia e se sarà influenzato da tutta questa incertezza. Ciò che è certo è che sarà in grado di difendere il titolo a Melbourne e che il numero uno del mondo presenzierà al sorteggio del primo Grand Slam dell’anno.