Novak Djokovic presente all’Australian Open? “Ci sono informazioni, non ancora ufficiali, che dicono che le cose si stanno muovendo in quella direzione”

Le dichiarazioni provengono nientemeno che dal team di PR di Novak Djokovic.

Lo ha annunciato Sport Klub, che ha chiesto direttamente all’entourage del numero uno del mondo notizie sulla presenza di Novak Djokovic all’Australian Open: “Ci sono informazioni, non ancora ufficiali, che dicono che le cose si stanno muovendo in quella direzione (che Djokovic sarà in Australia)”. Ma sarà davvero così? Non abbiamo ancora una conferma ufficiale che Novak giocherà in Australia.

Queste parole si aggiungono a una lunga lista di notizie e speculazioni su uno degli argomenti più caldi, anche se provengono da una fonte che punta direttamente all’entourage del numero uno del mondo. Vedremo se Novak farà una dichiarazione prima della fine dell’anno.