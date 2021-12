Srdjan Djokovic: “Tennis Australia deve decidere se far entrare Novak o meno. Se sarà un no, dovranno sostenere la loro scelta”

Papà Srdjan Djokovic è noto per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua, soprattutto quando sono rese ai media del suo paese. Vedi le ultime parole rilasciate alla tv serba K1 Televizija, che ovviamente si riferiscono al tema caldissimo del prossimo Australian Open. In Australia paiono fermi sulla posizione nota da tempo, solo con una rarissima eccezione medica o con un completo ciclo vaccinale si può sbarcare nel paese e prendere parte ad una competizione professionistica. Altrettanto nota è la posizione dubbia ed assai critica del n.1 del mondo sulla vaccinazione per il covid-19.

“Loro [Tennis Australia] devono decidere se far entrare Novak. Se decidono [di non farlo gareggiare], devono sostenere la loro decisione” tuona papà Djokovic. “Ha vinto l’Australian Open nove volte, ora vuole giocare, ma devono permettergli di giocare. Novak farà quello che riterrà meglio per lui, nessuno gli imporrà la propria decisione”.

Dalle parole dal padre di Novak, si intuisce che il figlio non sia vaccinato, ma nemmeno Srdjan chiarisce questo punto. Molto probabilmente Novak gli ha consigliato il silenzio in merito.

Perentorio Srdjan anche in merito alla eventuale esclusione del figlio: “Cosa succede se non andrà [all’Australian Open]? Aspetteremo il Roland Garros e il suo 21° titolo del Grande Slam. Vincerà ancora qualche titolo del Grande Slam fino al ritiro: penso quattro o cinque coppe almeno. Vincerà almeno due volte a Wimbledon e sicuramente in qualche altro Slam. Ne dubiti? Non serve essere un esperto, ma Novak giocherà per altri due o tre anni e questo basterà a portargli questi successi”.

Marco Mazzoni